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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские "референдумы" – это бутафория, США отвергают сфабрикованные результаты, которые объявит Россия – Байден

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Байден обещал продолжить поддерживать Украину
Байден обещал продолжить поддерживать Украину
Фото: EPA

Президент США Джо Байден заявил, что США никогда не признают "результаты" псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины, и пригрозил России серьезными экономическими издержками. Его заявление опубликовано 23 сентября на сайте Белого дома.

"Соединенные Штаты никогда не признают украинскую территорию чем либо иным, кроме как частью Украины. Российские референдумы – это бутафория, ложный предлог для попыток силой аннексировать части Украины, что является вопиющим нарушением международного права, в том числе Устава ООН", – подчеркнул Байден.

Он пообещал, что США будут работать с союзниками и партнерами, чтобы наложить на Россию "дополнительные быстрые и серьезные экономические издержки".

"Соединенные Штаты вместе с нашими партнерами во всем мире и с каждой страной, которая соблюдает основные принципы Устава ООН, отвергают любые сфабрикованные результаты, которые объявит Россия", – говорится в заявлении.

Президент США пообещал также продолжить поддерживать украинский народ и оказывать ему помощь в обеспечении безопасности, "чтобы помочь ему защитить себя, поскольку он мужественно сопротивляется вторжению России".

Главы министерств иностранных дел "Группы семи" также заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях.

Контекст:

23 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей начались пятидневные псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Центральная избирательная комиссия Украины призывала людей не участвовать в голосовании. Там заявили, что такие псевдореферендумы не имеют "ничего общего ни с законом, ни с международными стандартами, ни с процедурой, а также не будут иметь юридических последствий".

Теги: США, санкции, референдум, Джо Байден, аннексия, война России против Украины
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