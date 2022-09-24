Российские "референдумы" – это бутафория, США отвергают сфабрикованные результаты, которые объявит Россия – Байден

"Соединенные Штаты никогда не признают украинскую территорию чем либо иным, кроме как частью Украины. Российские референдумы – это бутафория, ложный предлог для попыток силой аннексировать части Украины, что является вопиющим нарушением международного права, в том числе Устава ООН", – подчеркнул Байден.

Он пообещал, что США будут работать с союзниками и партнерами, чтобы наложить на Россию "дополнительные быстрые и серьезные экономические издержки".

"Соединенные Штаты вместе с нашими партнерами во всем мире и с каждой страной, которая соблюдает основные принципы Устава ООН, отвергают любые сфабрикованные результаты, которые объявит Россия", – говорится в заявлении.

Президент США пообещал также продолжить поддерживать украинский народ и оказывать ему помощь в обеспечении безопасности, "чтобы помочь ему защитить себя, поскольку он мужественно сопротивляется вторжению России".

Главы министерств иностранных дел "Группы семи" также заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях.