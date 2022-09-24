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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей мужчинам с паспортами РФ вручают повестки – Генштаб ВСУ

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Оккупанты вручают повестки на захваченных территориях
Оккупанты вручают повестки на захваченных территориях
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты вручают повестки мужчинам призывного возраста с паспортами РФ на оккуппированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 24 сентября.

"В Запорожской и Херсонской областях мужчинам призывного возраста, отказавшимся от украинского гражданства и получившим паспорта РФ, оккупационные власти начали вручение повесток о мобилизации", – говорится в сообщении.

Также на оккупированных территориях россияне проводят "референдумы".

"В связи с низким процентом посещения избирательных участков работники избирательных комиссий, в сопровождении вооруженных военнослужащих вооруженных сил РФ ведут сбор подписей местных жителей непосредственно в местах их проживания", – сообщили в Генштабе.

Кроме того, по данным ведомства, российские войска занимаются мародерством.

"Так, по имеющейся информации, в Мелитополе так называемые кадыровцы захватили дилерский состав сельскохозяйственной техники и пытаются распродать имущество", – указано в сообщении.

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Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Под российской оккупацией сейчас находятся Автономная Республика Крым и часть и Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. 22 сентября появилась информация, что указ Путина содержит закрытый пункт, в котором указывается, что минобороны РФ может призвать до 1 млн человек. 

Повестки уже начали вручать, в том числе – в оккупированном РФ Крыму. По информации правозащитников, там до 90% повесток получают крымские татары

До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.

Также оккупанты устроили принудительную мобилизацию на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, как неоднократно сообщала украинская разведка.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: референдум, Генштаб ВСУ, Херсонская область, Мелитополь, мобилизация, Запорожская область, война России против Украины
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