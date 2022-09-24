На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей мужчинам с паспортами РФ вручают повестки – Генштаб ВСУ

"В Запорожской и Херсонской областях мужчинам призывного возраста, отказавшимся от украинского гражданства и получившим паспорта РФ, оккупационные власти начали вручение повесток о мобилизации", – говорится в сообщении.

Также на оккупированных территориях россияне проводят "референдумы".

"В связи с низким процентом посещения избирательных участков работники избирательных комиссий, в сопровождении вооруженных военнослужащих вооруженных сил РФ ведут сбор подписей местных жителей непосредственно в местах их проживания", – сообщили в Генштабе.

Кроме того, по данным ведомства, российские войска занимаются мародерством.

"Так, по имеющейся информации, в Мелитополе так называемые кадыровцы захватили дилерский состав сельскохозяйственной техники и пытаются распродать имущество", – указано в сообщении.