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ВОЙНА В УКРАИНЕ

До 90% повесток в оккупированном Крыму приходит крымским татарам, правозащитники говорят о геноциде

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В российскую армию активно пытаются забрать крымских татар
В российскую армию активно пытаются забрать крымских татар
Фото: Минобороны России / Telegram

Россия массово мобилизирует крымских татар в оккупированном Крыму. Мобилизация крымских татар может привести к геноциду, сообщила правозащитная организация "Крым SOS" 23 сентября.

"По предварительным оценкам, около 90% повесток в Крыму получили крымские татары. В то же время крымские татары составляют 13–15% населения полуострова. Такие масштабы мобилизации могут привести к скрытому геноциду крымскотатарского народа", – рассказал аналитик организации Евгений Ярошенко.

Он уточнил, что, согласно нормам международного права, одной из форм геноцида является умышленное создание таких жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное уничтожение этнической группы при наличии умысла полностью или частично уничтожить такую группу.

"Крымские татары являются гражданами и коренным народом Украины, которых Россия может целенаправленно уничтожать, бросив на войну против собственного государства", – отметил юрист.

Призыв жителей оккупированных территорий в ряды оккупационной армии запрещен ст. 51 IV Женевской конвенции и является военным преступлением. Отдельным военным преступлением является принуждение граждан Украины к участию в боевых действиях против собственного государства, отмечают правозащитники.

Ситуацию прокомментировал журналист Осман Пашаев в Facebook. Он заявил, что РФ решила отправить на убой самых неблагонадежных.

"Очевидно, списки создали заранее, потому что некроМоль (президент РФ Владимир Путин – "ГОРДОН") объявила о "долевой мобилизации" вчера после обеда, а уже вечером в Крыму начали обзванивать семьи крымских татар с вызовами в военкомат", – написал он.

https://www.facebook.com/osman.pashayev.1/posts/pfbid022kNAUPes3Tmcvc2yuUex1YtrRW1dMvseMVLJwXNMxpcLRAtWsrjATimggXgXMqhZl

Контекст:

Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.

22 сентября "Новая газета. Европа" написала, что в засекреченном пункте указа о мобилизации может фигурировать совсем другая цифра – миллион человек.

В России 21 сентября начались акции против частичной мобилизации, по предварительным данным, были задержаны 150 человек, к концу дня по всей России задержали около 1300 участников протестов.

Теги: Россия, Крым, правозащитники, крымские татары, мобилизация, геноцид, Осман Пашаев, война России против Украины
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