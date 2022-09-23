Во временно оккупированном Крыму РФ по политическим мотивам преследует более 140 граждан Украины – омбудсмен

"На временно оккупированной территории Крыма незаконно преследуются по политическим мотивам более 140 граждан Украины, из которых более 100 – крымские татары. Вину "доказывают" путем пыток с применением электрического тока", – сообщил он.

Лубинец также сообщил, что Крым россияне используют как "хаб" для незаконного вывоза украинцев из временно оккупированной материковой части Украины.