Во временно оккупированном Крыму РФ по политическим мотивам преследует более 140 граждан Украины – омбудсмен

"На временно оккупированной территории Крыма незаконно преследуются по политическим мотивам более 140 граждан Украины, из которых более 100 – крымские татары. Вину "доказывают" путем пыток с применением электрического тока", – сообщил он.
Лубинец также сообщил, что Крым россияне используют как "хаб" для незаконного вывоза украинцев из временно оккупированной материковой части Украины.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.