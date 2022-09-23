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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Во временно оккупированном Крыму РФ по политическим мотивам преследует более 140 граждан Украины – омбудсмен

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Лубинец: Вину "доказывают" путем пыток с применением электрического тока
Лубинец: Вину "доказывают" путем пыток с применением электрического тока
Фото: Дмитро Лубінець | Dmytro Lubinets / Telegram

Россия преследует по политическим мотивам более 140 граждан Украины в оккупированном Крыму. Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram по итогам комитетских слушаний на тему "Деокупация и реинтеграция временно оккупированных территорий Крыма и Севастополя: новые вызовы в условиях широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины" 22 сентября.

"На временно оккупированной территории Крыма незаконно преследуются по политическим мотивам более 140 граждан Украины, из которых более 100 – крымские татары. Вину "доказывают" путем пыток с применением электрического тока", – сообщил он.

Лубинец также сообщил, что Крым россияне используют как "хаб" для незаконного вывоза украинцев из временно оккупированной материковой части Украины.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: крымские татары, омбудсмен, война России против Украины, Дмитрий Лубинец
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