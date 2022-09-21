Чубаров: Цель приговора Джелялову – раздавить крымскотатарский народ, сделать невозможным его сопротивление

"Все это было с самого начала спланировано, сфальсифицировано. Конкретная цель – раздавить крымскотатарский народ, вообще сделать невозможным его сопротивление. Для этого выбирают лучших сыновей крымскотатарского народа", – сказал он.
По словам Чубарова, в Крыму уже осудили более 135 человек, большинство из них – крымские татары, также есть этнические украинцы и представители других национальностей.
"Это лучшие люди, которые не ломаются на судах, не дают показания, которых ожидают от них оккупанты. Россияне не знают других механизмов, чтобы заставить людей в Крыму подчиниться. Репрессии будут продолжаться", – сказал глава Меджлиса.
Оккупанты не могли простить Джелялу, что он действовал в Крыму как зампредседателя Меджлиса, и его участия в Крымской платформе и разработке закона Украины о коренных народах, заявил Чубаров.
"В эти дни власти России, чувствуя свое неизбежное поражение в войне против Украины, пытаются максимально взять под контроль российское общество, но еще более общество на оккупированных территориях. Этот приговор показателен, его цель – напугать и раздавить всех, кто не принимает оккупацию Крыма, взять под тотальный контроль крымское общество", – сказал он.
3–4 сентября 2021 года в Крыму российские силовики провели обыски и задержали нескольких крымских татар, в том числе братьев Азиза и Асана Ахтемовых и Наримана Джелялова, по делу о взрыве на газопроводе в Симферопольском районе. 6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Джелялова и братьев Ахтемовых.
Джелялов все обвинения отрицает. Асан Ахтемов заявил, что дал признательные показания под пытками. Он рассказал, что его вывозили в лес, ставили на колени возле вырытой ямы и имитировали расстрел, стреляя над головой.
В начале октября 2021 года Джелялова отправили в психиатрическую больницу на экспертизу, хотя, по словам адвоката, оснований для ее назначения не было. В МИД Украины это назвали "карательной практикой в лучших советских традициях".
"Верховный суд Крыма" 21 сентября 2022 года вынес обвинительные приговоры Джелялову и братьям Ахтемовым. Всех троих оккупационные власти обвиняют в совершении диверсии организованной группой, в незаконной перевозке и хранении взрывного устройства, а также в контрабанде взрывного устройства.
Джелялова приговорили к 17 годам лишения свободы со штрафом 700 тысяч рублей, Асана Ахтемова – к 15 годам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей, Азиза Ахтемова – к 13 годам лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей.
Министерство иностранных дел Украины осудило обвинительные "приговоры".