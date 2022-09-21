Чубаров: Цель приговора Джелялову – раздавить крымскотатарский народ, сделать невозможным его сопротивление

Чубаров о приговоре: Все это было с самого начала спланировано, сфальсифицировано Фото: EPA

"Все это было с самого начала спланировано, сфальсифицировано. Конкретная цель – раздавить крымскотатарский народ, вообще сделать невозможным его сопротивление. Для этого выбирают лучших сыновей крымскотатарского народа", – сказал он.

По словам Чубарова, в Крыму уже осудили более 135 человек, большинство из них – крымские татары, также есть этнические украинцы и представители других национальностей.

"Это лучшие люди, которые не ломаются на судах, не дают показания, которых ожидают от них оккупанты. Россияне не знают других механизмов, чтобы заставить людей в Крыму подчиниться. Репрессии будут продолжаться", – сказал глава Меджлиса.

Оккупанты не могли простить Джелялу, что он действовал в Крыму как зампредседателя Меджлиса, и его участия в Крымской платформе и разработке закона Украины о коренных народах, заявил Чубаров.

"В эти дни власти России, чувствуя свое неизбежное поражение в войне против Украины, пытаются максимально взять под контроль российское общество, но еще более общество на оккупированных территориях. Этот приговор показателен, его цель – напугать и раздавить всех, кто не принимает оккупацию Крыма, взять под тотальный контроль крымское общество", – сказал он.