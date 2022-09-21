МИД резко отреагировал на "приговор" незаконных властей Крыма замглавы Меджлиса Джелялову и братьям Ахтемовым

"Сегодняшний позорный приговор стал очередным свидетельством политически мотивированного преследования российскими властями представителей крымскотатарского народа, оказавшихся в заложниках преступного путинского режима из-за несогласия с оккупацией Крыма", — говорится в заявлении.

МИД отмечает, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупационные власти вынесли более 30 "приговоров" крымским политзаключенным. Общий срок их заключения составляет более 1100 лет.

"Кремль продолжает нагло преследовать и игнорирует свои международные обязательства по уважению и обеспечению прав человека и основных свобод, грубо нарушая международное гуманитарное право", – заявили в министерстве.

МИД обратилось к международному сообществу и партнерам по Международной Крымской платформе с призывом оказывать политическое, дипломатическое, санкционное и экономическое давление на Россию для немедленного освобождения всех украинских граждан, незаконно заключенных путинским режимом.