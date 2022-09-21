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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

МИД резко отреагировал на "приговор" незаконных властей Крыма замглавы Меджлиса Джелялову и братьям Ахтемовым

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В МИД высказались о "приговоре" крымским татарам
В МИД высказались о "приговоре" крымским татарам
Фото: Крымская правозащитная группа / Crimean Human Rights Group / Facebook

Министерство иностранных дел Украины осудило обвинительные "приговоры" оккупационных властей Крыма заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа, политику и активисту Нариману Джелялову и активистам Азизу и Асану Ахтемовым. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД 21 сентября.

"Сегодняшний позорный приговор стал очередным свидетельством политически мотивированного преследования российскими властями представителей крымскотатарского народа, оказавшихся в заложниках преступного путинского режима из-за несогласия с оккупацией Крыма", — говорится в заявлении.

МИД отмечает, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупационные власти вынесли более 30 "приговоров" крымским политзаключенным. Общий срок их заключения составляет более 1100 лет.

"Кремль продолжает нагло преследовать и игнорирует свои международные обязательства по уважению и обеспечению прав человека и основных свобод, грубо нарушая международное гуманитарное право", – заявили в министерстве.

МИД обратилось к международному сообществу и партнерам по Международной Крымской платформе с призывом оказывать политическое, дипломатическое, санкционное и экономическое давление на Россию для немедленного освобождения всех украинских граждан, незаконно заключенных путинским режимом.

Контекст:

3–4 сентября 2021 года в Крыму российские силовики провели обыски и задержали нескольких крымских татар, в том числе братьев Азиза и Асана Ахтемовых и Наримана Джелялова, по делу о взрыве на газопроводе в Симферопольском районе. 6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Джелялова и братьев Ахтемовых.

Джелялов все обвинения отрицает. Асан Ахтемов заявил, что дал признательные показания под пытками. Он рассказал, что его вывозили в лес, ставили на колени возле вырытой ямы и имитировали расстрел, стреляя над головой.

В начале октября 2021 года Джелялова отправили в психиатрическую больницу на экспертизу, хотя, по словам адвоката, оснований для ее назначения не было. В МИД Украины это назвали "карательной практикой в лучших советских традициях".

"Верховный суд Крыма" 21 сентября 2022 года вынес обвинительные приговоры Джелялову и братьям Ахтемовым. Всех троих оккупационные власти обвиняют в совершении диверсии организованной группой, в незаконной перевозке и хранении взрывного устройства, а также в контрабанде взрывного устройства.

Приговор Нариману Джелялу составляет 17 лет лишения свободы со штрафом 700 тысяч рублей, Асану Ахтемову – 15 лет лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей, Азизу Ахтемову – 13 лет лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей.

Теги: Крым, МИД Украины, приговор, Нариман Джелялов, война России против Украины, Асан Ахтемов
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