МИД резко отреагировал на "приговор" незаконных властей Крыма замглавы Меджлиса Джелялову и братьям Ахтемовым

"Сегодняшний позорный приговор стал очередным свидетельством политически мотивированного преследования российскими властями представителей крымскотатарского народа, оказавшихся в заложниках преступного путинского режима из-за несогласия с оккупацией Крыма", — говорится в заявлении.
МИД отмечает, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупационные власти вынесли более 30 "приговоров" крымским политзаключенным. Общий срок их заключения составляет более 1100 лет.
"Кремль продолжает нагло преследовать и игнорирует свои международные обязательства по уважению и обеспечению прав человека и основных свобод, грубо нарушая международное гуманитарное право", – заявили в министерстве.
МИД обратилось к международному сообществу и партнерам по Международной Крымской платформе с призывом оказывать политическое, дипломатическое, санкционное и экономическое давление на Россию для немедленного освобождения всех украинских граждан, незаконно заключенных путинским режимом.
3–4 сентября 2021 года в Крыму российские силовики провели обыски и задержали нескольких крымских татар, в том числе братьев Азиза и Асана Ахтемовых и Наримана Джелялова, по делу о взрыве на газопроводе в Симферопольском районе. 6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Джелялова и братьев Ахтемовых.
Джелялов все обвинения отрицает. Асан Ахтемов заявил, что дал признательные показания под пытками. Он рассказал, что его вывозили в лес, ставили на колени возле вырытой ямы и имитировали расстрел, стреляя над головой.
В начале октября 2021 года Джелялова отправили в психиатрическую больницу на экспертизу, хотя, по словам адвоката, оснований для ее назначения не было. В МИД Украины это назвали "карательной практикой в лучших советских традициях".
"Верховный суд Крыма" 21 сентября 2022 года вынес обвинительные приговоры Джелялову и братьям Ахтемовым. Всех троих оккупационные власти обвиняют в совершении диверсии организованной группой, в незаконной перевозке и хранении взрывного устройства, а также в контрабанде взрывного устройства.
Приговор Нариману Джелялу составляет 17 лет лишения свободы со штрафом 700 тысяч рублей, Асану Ахтемову – 15 лет лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей, Азизу Ахтемову – 13 лет лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей.