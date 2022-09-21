"Верховный суд" аннексированного Крыма вынес приговоры замглавы Меджлиса Джелялову и братьям Ахтемовым

Джелялов (в центре) и братья Ахтемовы получили в оккупационном суде от 13 до 17 лет в колонии строгого режима Фото: Крымская правозащитная группа / Crimean Human Rights Group / Facebook

Джелялова приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в 700 тыс. руб. (около 424 тыс. грн) и ограничению свободы сроком на 1,5 года.

Асана Ахтемова – к 15 годам колонии строгого режима, штрафу в 500 тыс. руб. (303 тыс. грн) и ограничению свободы на один год.

Азиза Ахтемова – к 13 годам колонии строгого режима, штрафу в 500 тыс. руб. и ограничению свободы на один год.

Прокурор запрашивал для каждого наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшихся 12 – в колонии строгого режима.

Согласно последней редакции обвинения, всех троих оккупационные власти обвиняют в совершении диверсии организованной группой, в незаконной перевозке и хранении взрывного устройства, а также в контрабанде взрывного устройства.

Вину ни по одному из пунктов обвинения фигуранты не признают. Они подчеркивали, что дело сфабриковано, оно заказное и политическое.

На суде Джелялов и Ахтемовы были в футболках, выражающих приверженность крымских татар Украине, пишет UA South.

У Джелялова на футболке были слова "два флага, одна страна" и переплетенные гербы Украины и крымскотатарского народа, у Азиза Ахтемова – строчки из украинского гимна, у Асана Ахтемова – из крымскотатарского.

Сотрудники оккупационной полиции разгоняли от здания суда тех, кто пришел поддержать заключенных, сообщило UA South.