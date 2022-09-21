"Верховный суд" аннексированного Крыма вынес приговоры замглавы Меджлиса Джелялову и братьям Ахтемовым

Джелялова приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в 700 тыс. руб. (около 424 тыс. грн) и ограничению свободы сроком на 1,5 года.
Асана Ахтемова – к 15 годам колонии строгого режима, штрафу в 500 тыс. руб. (303 тыс. грн) и ограничению свободы на один год.
Азиза Ахтемова – к 13 годам колонии строгого режима, штрафу в 500 тыс. руб. и ограничению свободы на один год.
Прокурор запрашивал для каждого наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшихся 12 – в колонии строгого режима.
Согласно последней редакции обвинения, всех троих оккупационные власти обвиняют в совершении диверсии организованной группой, в незаконной перевозке и хранении взрывного устройства, а также в контрабанде взрывного устройства.
Вину ни по одному из пунктов обвинения фигуранты не признают. Они подчеркивали, что дело сфабриковано, оно заказное и политическое.
На суде Джелялов и Ахтемовы были в футболках, выражающих приверженность крымских татар Украине, пишет UA South.
У Джелялова на футболке были слова "два флага, одна страна" и переплетенные гербы Украины и крымскотатарского народа, у Азиза Ахтемова – строчки из украинского гимна, у Асана Ахтемова – из крымскотатарского.
Сотрудники оккупационной полиции разгоняли от здания суда тех, кто пришел поддержать заключенных, сообщило UA South.
3–4 сентября 2021 года в Крыму российские силовики провели обыски и задержали нескольких крымских татар, в том числе братьев Азиза и Асана Ахтемовых и Наримана Джелялова, по делу о взрыве на газопроводе в Симферопольском районе. 6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Джелялова и братьев Ахтемовых.
Джелялов все обвинения отрицает. Асан Ахтемов заявил, что дал признательные показания под пытками. Он рассказал, что его вывозили в лес, ставили на колени возле вырытой ямы и имитировали расстрел, стреляя над головой.
Президент Украины Владимир Зеленский и МИД Украины связали новые задержания на оккупированном полуострове с началом работы Крымской платформы.
В начале октября Джелялова отправили в психиатрическую больницу на экспертизу, хотя, по словам адвоката, оснований для ее назначения не было. В МИД Украины это решение оккупационных властей полуострова назвали "карательной практикой в лучших советских традициях".