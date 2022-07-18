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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Угрожали семье". Крымский татарин в "суде" в Крыму заявил, что ФСБ пытала его электричеством – правозащитники

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Асан Ахтемов сообщил, что электроток ему пускали через уши
Асан Ахтемов сообщил, что электроток ему пускали через уши
Фото: Emine Dzheppar / Facebook

Крымский татарин Асан Ахтемов, которого российские оккупанты удерживают в СИЗО по делу о "диверсии" на газопроводе в Крыму, заявил 13 июля в "Верховном суде Крыма" о пытках со стороны сотрудников ФСБ. Об этом 18 июля проинформировала Харьковская правозащитная группа.

"Гражданский журналист и политзаключенный Асан Ахтемов заявил "суду" в оккупированном Россией Крыму, что ФСБ заставила его отрепетировать его так называемые "показания", причем некоторые из них были сняты на видео несколько раз. Ахтемов также рассказал о пытках, которые ФСБ применяла для получения "показаний", – говорится в сообщении.

По данным правозащитников, Асан Ахтемов рассказал, что пытали не только его самого, но и его брата Азиза Ахтемова, а также первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, которые также удерживаются оккупантами.

"Ахтемов заявил, что после похищения в ночь с 3-го на 4 сентября его отвели в подвал, где похитители прикрепили к мочкам ушей электрические провода и пустили электрические токи через его тело. В перерывах между сеансами этой мучительной пытки сотрудники ФСБ угрожали расправой его семье. Как только он согласился сделать все, что требовала ФСБ, чтобы прекратить пытки, сотрудники ФСБ начали проводить различные "следственные действия", – объяснили в Харьковской правозащитной группе.

Контекст:

Российские силовики 3 сентября 2021 года задержали крымского татарина Эльдара Одаманова по делу о якобы взрыве на газопроводе 23 августа. Ночью 4 сентября задержали братьев Азиза и Асана Ахтемова, а также Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к Джелялову, после чего его увезли и через день арестовали, как и братьев Ахтемовых.

В связи с задержанием крымских татар украинскими правоохранителями было открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.

В МИД Украины заявили, что оккупанты преследуют крымских татар за поддержку Крымской платформы.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: правозащитники, ФСБ, электричество, пытки, газопровод, диверсия, политзаключенные, Нариман Джелялов, Асан Ахтемов, российские оккупанты
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