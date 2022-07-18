"Угрожали семье". Крымский татарин в "суде" в Крыму заявил, что ФСБ пытала его электричеством – правозащитники

"Гражданский журналист и политзаключенный Асан Ахтемов заявил "суду" в оккупированном Россией Крыму, что ФСБ заставила его отрепетировать его так называемые "показания", причем некоторые из них были сняты на видео несколько раз. Ахтемов также рассказал о пытках, которые ФСБ применяла для получения "показаний", – говорится в сообщении.

По данным правозащитников, Асан Ахтемов рассказал, что пытали не только его самого, но и его брата Азиза Ахтемова, а также первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, которые также удерживаются оккупантами.

"Ахтемов заявил, что после похищения в ночь с 3-го на 4 сентября его отвели в подвал, где похитители прикрепили к мочкам ушей электрические провода и пустили электрические токи через его тело. В перерывах между сеансами этой мучительной пытки сотрудники ФСБ угрожали расправой его семье. Как только он согласился сделать все, что требовала ФСБ, чтобы прекратить пытки, сотрудники ФСБ начали проводить различные "следственные действия", – объяснили в Харьковской правозащитной группе.