Под колеса репрессивной машины в Крыму попадают все занимающие проукраинскую позицию – прокуратура АРК

Комментарий руководителя прокуратуры Крыма Игоря Поночевного опубликован в Telegram ведомства.

"На самом деле, правоохранительная и судебная системы в Крыму – это единая репрессивная машина, целью которой является лишь преследование и запугивание гражданского населения полуострова, в том числе коренного крымскотатарского народа. Под ее "колеса" попадают все занимающие проукраинскую позицию граждане, не смирившиеся с оккупацией, беззаконием и террором на полуострове", – заявил Поночевный.

Он отметил, что Джелялова задержали в прошлом году сразу после участия в саммите Крымской платформы.

"Задержание связано с его общественной и политической деятельностью, освещением преступлений оккупантов, свободой слова и борьбой за права человека", – подчеркнул руководитель прокуратуры Крыма.

Он добавил, что все преступления России и ее оккупационной администрацией в Крыму, в том числе в отношении крымских татар, фиксируются в уголовных производствах прокуратуры автономии.

"Верховный суд Крыма" 21 сентября приговорил Джелялова, Асана и Азиза Ахтемовых к 17, 15 и 13 годам колонии строгого режима соответственно.





