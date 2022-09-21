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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Под колеса репрессивной машины в Крыму попадают все занимающие проукраинскую позицию – прокуратура АРК

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Украинские правоохранители фиксируют в уголовных производствах преступления оккупантов в Крыму
Украинские правоохранители фиксируют в уголовных производствах преступления оккупантов в Крыму
Фото: wikipedia.org

В прокуратуре Автономной республики Крым и города Севастополя прокомментировали очередной незаконный приговор, который оккупационный "Верховный суд Крыма" вынес заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову, а также активистам Асану и Азизу Ахтемовым.

Комментарий руководителя прокуратуры Крыма Игоря Поночевного опубликован в Telegram ведомства. 

"На самом деле, правоохранительная и судебная системы в Крыму – это единая репрессивная машина, целью которой является лишь преследование и запугивание гражданского населения полуострова, в том числе коренного крымскотатарского народа. Под ее "колеса" попадают все занимающие проукраинскую позицию граждане, не смирившиеся с оккупацией, беззаконием и террором на полуострове", – заявил Поночевный.

Он отметил, что Джелялова задержали в прошлом году сразу после участия в саммите Крымской платформы.

"Задержание связано с его общественной и политической деятельностью, освещением преступлений оккупантов, свободой слова и борьбой за права человека", – подчеркнул руководитель прокуратуры Крыма. 

Он добавил, что все преступления России и ее оккупационной администрацией в Крыму, в том числе в отношении крымских татар, фиксируются в уголовных производствах прокуратуры автономии.

"Верховный суд Крыма" 21 сентября приговорил Джелялова, Асана и Азиза Ахтемовых к 17, 15 и 13 годам колонии строгого режима соответственно. 



Контекст:

3–4 сентября 2021 года в Крыму российские силовики провели обыски и задержали нескольких крымских татар, в том числе братьев Азиза и Асана Ахтемовых и Наримана Джелялова, по делу о взрыве на газопроводе в Симферопольском районе. 6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Джелялова и братьев Ахтемовых.

Всех троих обвиняют в "совершении диверсии организованной группой", в "незаконной перевозке и хранении взрывного устройства", а также в "контрабанде взрывного устройства".

Джелялов все обвинения отрицает. Асан Ахтемов заявил, что дал признательные показания под пытками. Он рассказал, что его вывозили в лес, ставили на колени возле вырытой ямы и имитировали расстрел, стреляя над головой.

Президент Украины Владимир Зеленский и МИД Украины связали новые задержания на оккупированном полуострове с началом работы Крымской платформы.

В начале октября Джелялова отправили в психиатрическую больницу на экспертизу, хотя, по словам адвоката, оснований для ее назначения не было. В МИД Украины это решение оккупационных властей полуострова назвали "карательной практикой в лучших советских традициях".

Теги: Крым, Меджлис, прокуратура, крымские татары, репрессии, Нариман Джелялов, суд, Асан Ахтемов
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