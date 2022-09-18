"Гребаная русская армия". Чубаров призвал крымских татар в Крыму не помогать оккупантам

Чубаров отметил, что у оккупантов есть выход – сдаться ВСУ Фото: krymr.com

"Холод, испытываемый русскими солдатами в полевых условиях, ввергает их в открытое уныние. А между тем, чтобы хоть как-то спасти ситуацию, спецслужбы России через своих шестерок и стукачей типа талиповых и всяких айванов пытаются организовать сбор теплых вещей среди крымского населения", – написал он.

Глава Меджлиса обратился к жителям оккупированного Крыма.

"Не участвуйте в сборе теплых вещей и в каких-либо иных акциях по оказанию "гуманитарной" помощи международным преступникам и убийцам – русским военнослужащим, вторгшимся на территорию Украины. Не забывайте, что даже одноразовое ваше подневольное участие (это когда вы не осмеливаетесь сказать "нет" наглым и агрессивным сборщикам) в указанных акциях явится ничем иным, как соучастием в содействии русской оккупации Крыма", – заявил Чубаров.

Он призвал "решительно отказывать сборщикам" теплых вещей или денег на их приобретение.

"Знайте, у русских солдат, испытывающих лишения от холода и голода, есть выход из такого положения: сложить оружие и сдаться подразделениям Вооруженных сил Украины", – подчеркнул Чубаров.

По его словам, "гребаная русская армия, вторгшаяся на материковую часть Украины, как теперь выясняется, к тому же, напрочь разъедена коррупцией, вследствие которой "вторая армия мира" испытывает острую нехватку в самых элементарных потребностях".

"Подразделения, оккупировавшие Херсонскую и часть Запорожской областей, несмотря на существенное снижение температуры воздуха, особенно в ночное время, все еще остаются без соответствующего обмундирования. Разумеется, для нас это большой плюс", – объяснил Чубаров.

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