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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Крымские оккупанты строят укрепления на границе с Херсонской областью – представительство президента Украины в АРК

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Оккупация Херсонской области началась с полуострова
Оккупация Херсонской области началась с полуострова
Фото: ЕРА

Во временно оккупированном Крыму незаконные власти усиливают милитаризацию и ограничивают передвижения гражданских. Об этом представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщило в Facebook.

По его данным, на границе Херсонской области российские военные начали строить линию обороны. Возводятся фортификационные сооружения для личного состава и тяжелой техники. 

В Севастополе оккупанты начали проверять подвалы в многоквартирных домах. При этом местное население жалуется, что, кроме проверок, никаких действий по обустройству убежищ не предпринималось, отмечают в представительстве.

Там подтвердили, что с 19 сентября местные администрации запретили мужчинам выезжать с полуострова на территорию России. "Глава" Крыма Сергей Аксенов объявил о формировании двух оборонительных батальонов, говорится в сообщении. 

"Мы подготовили подробную инструкцию, как граждане Украины из оккупированного Крыма, незаконно мобилизованные в армию РФ, могут сдаться в плен, сохранить этим свою жизнь и не выполнять преступных приказов", – написали в представительстве президента.

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Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась в Херсонскую область с территории полуострова. Крым оккупанты используют для поддержки своих сил.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на южном направлении.

Теги: Крым, Украина, Севастополь, Сергей Аксенов, оккупация, российские оккупанты
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