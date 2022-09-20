Крымские оккупанты строят укрепления на границе с Херсонской областью – представительство президента Украины в АРК

По его данным, на границе Херсонской области российские военные начали строить линию обороны. Возводятся фортификационные сооружения для личного состава и тяжелой техники.
В Севастополе оккупанты начали проверять подвалы в многоквартирных домах. При этом местное население жалуется, что, кроме проверок, никаких действий по обустройству убежищ не предпринималось, отмечают в представительстве.
Там подтвердили, что с 19 сентября местные администрации запретили мужчинам выезжать с полуострова на территорию России. "Глава" Крыма Сергей Аксенов объявил о формировании двух оборонительных батальонов, говорится в сообщении.
"Мы подготовили подробную инструкцию, как граждане Украины из оккупированного Крыма, незаконно мобилизованные в армию РФ, могут сдаться в плен, сохранить этим свою жизнь и не выполнять преступных приказов", – написали в представительстве президента.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась в Херсонскую область с территории полуострова. Крым оккупанты используют для поддержки своих сил.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на южном направлении.