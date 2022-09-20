Крымские оккупанты строят укрепления на границе с Херсонской областью – представительство президента Украины в АРК

По его данным, на границе Херсонской области российские военные начали строить линию обороны. Возводятся фортификационные сооружения для личного состава и тяжелой техники.

В Севастополе оккупанты начали проверять подвалы в многоквартирных домах. При этом местное население жалуется, что, кроме проверок, никаких действий по обустройству убежищ не предпринималось, отмечают в представительстве.

Там подтвердили, что с 19 сентября местные администрации запретили мужчинам выезжать с полуострова на территорию России. "Глава" Крыма Сергей Аксенов объявил о формировании двух оборонительных батальонов, говорится в сообщении.

"Мы подготовили подробную инструкцию, как граждане Украины из оккупированного Крыма, незаконно мобилизованные в армию РФ, могут сдаться в плен, сохранить этим свою жизнь и не выполнять преступных приказов", – написали в представительстве президента.