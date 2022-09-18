В Крыму сожгли авто российского пропагандиста Киселева

По его словам, неизвестный поджег авто около двух 2.00 17 сентября. Сгорели Land Rover Defender и гольф-кар, которые стояли у виллы Киселева.
Российская журналистка Ксения Собчак написала, что оккупационные власти разыскивают неизвестного мужчину, который сжег авто телеведущему. Также она добавляет, что это был умышленный поджог.
"Утром сюда приехало руководство региональной "полиции“, а местные силовики занялись поиском поджигателя. По предварительным данным, это мужчина, пришедший на место в медицинской маске и бахилах. Сейчас сотрудники изучают камеры наблюдения, а также обходят местные аптеки и магазины, пытаясь найти покупателей товаров, которые преступник использовал для сокрытия своего лица", – говорится в сообщении.
Киселев – российский пропагандист, заместитель гендиректора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, гендиректор российского государственного международного информационного агентства "Россия сегодня", автор и ведущий информационной передачи "Вести недели".
В 2014 году Служба безопасности Украины начала против него уголовное производство, Киселева обвинили в финансировании терроризма.
Пресс-служба Офиса генпрокурора 22 марта сообщила, что Киселеву и еще одной пропагандистке Ольге Скабеевой объявили о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (призывы к нарушению территориальной целостности Украины по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия).