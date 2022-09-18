В Крыму сожгли авто российского пропагандиста Киселева

В Украине Киселева подозревают в призывах к нарушению территориальной целостности Украины Фото: Дмитрий Киселев / Facebook

По его словам, неизвестный поджег авто около двух 2.00 17 сентября. Сгорели Land Rover Defender и гольф-кар, которые стояли у виллы Киселева.

Российская журналистка Ксения Собчак написала, что оккупационные власти разыскивают неизвестного мужчину, который сжег авто телеведущему. Также она добавляет, что это был умышленный поджог.

"Утром сюда приехало руководство региональной "полиции“, а местные силовики занялись поиском поджигателя. По предварительным данным, это мужчина, пришедший на место в медицинской маске и бахилах. Сейчас сотрудники изучают камеры наблюдения, а также обходят местные аптеки и магазины, пытаясь найти покупателей товаров, которые преступник использовал для сокрытия своего лица", – говорится в сообщении.