В результате атаки на Одессу дронами-камикадзе погибло два человека, еще двое ранены – Генштаб ВСУ

"В результате вражеского удара по Одессе с использованием ударных БпЛА погибли два человека и еще двое получили ранения", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Российские оккупационные войска днем 23 сентября атаковали Одессу дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136. Атака велась с моря, сообщили в ОК "Юг". Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, один Shahed-136 был сбит над морем. Вчера было известно об одном погибшем гражданском.