В Одессе сообщают о взрывах. Братчук объяснил, что работает ПВО

"В Одессе продолжаются взрывы, оставайтесь в укрытиях", – говорится в сообщении.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук объяснил в Telegram, что работает система противовоздушной обороны (ПВО).

"Одесская область. Когда работает наша ПВО, то откуда вражина – все равно", – написал он.

Братчук попросил дождаться официальной информации.

Местные издания пишут, что в воздушном пространстве региона летают используемые российскими оккупантами иранские дроны Shahed (россияне маскируют их как "Герань-2").

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Shahed – беспилотники-камикадзе иранского производства. В последние дни оккупанты стали чаще применять их на войне. Вооруженные силы Украины активно сбивают Shahed.

Контекст:

27 августа издание Associated Press, ссылаясь на источники в разведке, сообщило, что Иран поставил России сотни беспилотников, которые она может использовать в войне против Украины. В Белом доме подтвердили факт сделки, а 8 сентября объявили о введении санкций против компании Safiran Airport Services (Тегеран) из-за ее участия в отправке иранских БПЛА в РФ.

13 сентября Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что под Купянском в Харьковской области Вооруженные силы Украины впервые уничтожили, вероятно, один из беспилотных летательных аппаратов, которые Россия закупила в Иране. 14 сентября британская разведка подтвердила, что Россия использует в Украине иранские дроны-камикадзе.

Оккупанты перекрасили закупленные беспилотники в свои цвета и назвали их "Герань-2", рассказал командир артиллерии 92-й механизированной бригады ВСУ полковник Родион Кулагин, он отметил, что эти беспилотники обычно летают парами.