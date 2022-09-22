Авиация ВСУ за сутки нанесла 41 удар по позициям оккупантов, уничтожены опорные пункты, склады и ПВО– Генштаб

Там подтвердили авиапопадания в 21 район сосредоточения живой силы и военной техники противника. Также поражены четыре опорных пункта и 15 позиций зенитных ракетных комплексов, говорится в утренней сводке.

Ракетные войска и артиллерия за сутки провели атаки по 24 объектам армии РФ. Огневое поражение получили четыре точки управления разного уровня и столько же мест сосредоточения военных, их оружия и техники.

Генштаб информирует об уничтожении семи вражеских складов с боеприпасами и горючим. В зону поражения попали четыре объекта ПВО и артиллерии, говорится в сообщении.