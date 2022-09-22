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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Авиация ВСУ за сутки нанесла 41 удар по позициям оккупантов, уничтожены опорные пункты, склады и ПВО– Генштаб

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Артиллерия ВСУ уничтожила 8 точек сосредоточения военных РФ, их оружия и техники.
Артиллерия ВСУ уничтожила 8 точек сосредоточения военных РФ, их оружия и техники.
Фото: ЕРА

Авиация сил обороны Украины за сутки нанесла 41 удар по позициям российских войск. Об этом Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил 22 сентября в Facebook.

Там подтвердили авиапопадания в 21 район сосредоточения живой силы и военной техники противника. Также поражены четыре опорных пункта и 15 позиций зенитных ракетных комплексов, говорится в утренней сводке.

Ракетные войска и артиллерия за сутки провели атаки по 24 объектам армии РФ. Огневое поражение получили четыре точки управления разного уровня и столько же мест сосредоточения военных, их оружия и техники.

Генштаб информирует об уничтожении семи вражеских складов с боеприпасами и горючим. В зону поражения попали четыре объекта ПВО и артиллерии, говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0eff8tUEiDRirTDxfkyGjHDY28v9D7JkFdr8UKX1G1KQ9C5eGXCbrySB8RNWg6sbhl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 21 сентября, составили около 55 110 военных2227 танков, 253 самолета, 217 вертолетов, 932 беспилотника и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Теги: Генштаб ВСУ, авиация, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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