Авиация ВСУ за сутки нанесла 41 удар по позициям оккупантов, уничтожены опорные пункты, склады и ПВО– Генштаб

Там подтвердили авиапопадания в 21 район сосредоточения живой силы и военной техники противника. Также поражены четыре опорных пункта и 15 позиций зенитных ракетных комплексов, говорится в утренней сводке.
Ракетные войска и артиллерия за сутки провели атаки по 24 объектам армии РФ. Огневое поражение получили четыре точки управления разного уровня и столько же мест сосредоточения военных, их оружия и техники.
Генштаб информирует об уничтожении семи вражеских складов с боеприпасами и горючим. В зону поражения попали четыре объекта ПВО и артиллерии, говорится в сообщении.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 21 сентября, составили около 55 110 военных, 2227 танков, 253 самолета, 217 вертолетов, 932 беспилотника и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".