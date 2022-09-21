ВСУ нанесли 32 удара по позициям оккупантов, а ракетные войска и артиллерия – 22 – Генштаб ВСУ

В зону поражения украинской артиллерии и ракетных войск попали склады боеприпасов, объекты ПВО и понтонные переправы оккупантов Фото: EPA

"Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 32 удара по враждебным позициям. Подтверждено поражение 17 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, четырех опорных пунктов, 10 позиций зенитных ракетных комплексов и одного склада с боеприпасами", – говорится в сообщении.

Также подразделения противовоздушной обороны уничтожили одну крылатую ракету и три беспилотника оккупантов.

"Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по 22 объектам противника, в том числе по семи пунктам управления разного уровня и 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. В зону поражения попали склады боеприпасов, объекты ПВО и понтонные переправы оккупантов. Общие потери врага пока уточняются", – сообщили в Генштабе.

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