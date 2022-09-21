ВСУ нанесли 32 удара по позициям оккупантов, а ракетные войска и артиллерия – 22 – Генштаб ВСУ

"Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 32 удара по враждебным позициям. Подтверждено поражение 17 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, четырех опорных пунктов, 10 позиций зенитных ракетных комплексов и одного склада с боеприпасами", – говорится в сообщении.
Также подразделения противовоздушной обороны уничтожили одну крылатую ракету и три беспилотника оккупантов.
"Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по 22 объектам противника, в том числе по семи пунктам управления разного уровня и 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. В зону поражения попали склады боеприпасов, объекты ПВО и понтонные переправы оккупантов. Общие потери врага пока уточняются", – сообщили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 21 сентября, составили около 55 110 военных, 2227 танков, 253 самолета, 217 вертолетов, 932 беспилотника и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".