Терехов о планах восстановления Харькова: Хотим пойти в генплане от экономики, создавать под нее новые микрорайоны

Мэр Харькова заявил, что у властей есть "полное понимание реконструкции центральной части города и новых "фишек" для Харькова" Фото: depositphotos.com

Он отметил, что не может сейчас сказать, сколько времени и денег понадобится, чтобы восстановить все, что уже уничтожили россияне.

"Но сегодня мы с [Норманом] Фостером и его архитектурным бюро разрабатываем генеральный план развития города Харькова. И это не просто об архитектуре или строительстве. Наш план гармонично связан с экономикой. Такому мегаполису, как Харьков, нужны базовые якоря: индустриальные парки и IT-парки", – сказал Терехов.

По его словам, Харьков всегда был "городом айтишников" и необходимо будет вернуть их в город.

"Что для этого нужно? Прежде всего – безопасность. Второе – комфорт. Да, сейчас город со шрамами, но Харьков остается цельным городом, красивым и комфортным. И вот мы хотим пойти в генплане от экономики, создавать под нее новые микрорайоны, есть полное понимание реконструкции и центральной части города, и новых "фишек" для Харькова", – сказал мэр.