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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Терехов о планах восстановления Харькова: Хотим пойти в генплане от экономики, создавать под нее новые микрорайоны

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Мэр Харькова заявил, что у властей есть "полное понимание реконструкции центральной части города и новых "фишек" для Харькова"
Мэр Харькова заявил, что у властей есть "полное понимание реконструкции центральной части города и новых "фишек" для Харькова"
Фото: depositphotos.com

Харьковские власти совместно с британским архитектурным бюро Foster+Partners работают над генеральным планом развития Харькова. Об этом мэр города Игорь Терехов заявил в опубликованном 19 сентября интервью "Украинской правде".

Он отметил, что не может сейчас сказать, сколько времени и денег понадобится, чтобы восстановить все, что уже уничтожили россияне.

"Но сегодня мы с [Норманом] Фостером и его архитектурным бюро разрабатываем генеральный план развития города Харькова. И это не просто об архитектуре или строительстве. Наш план гармонично связан с экономикой. Такому мегаполису, как Харьков, нужны базовые якоря: индустриальные парки и IT-парки", – сказал Терехов.

По его словам, Харьков всегда был "городом айтишников" и необходимо будет вернуть их в город.  

"Что для этого нужно? Прежде всего – безопасность. Второе – комфорт. Да, сейчас город со шрамами, но Харьков остается цельным городом, красивым и комфортным. И вот мы хотим пойти в генплане от экономики, создавать под нее новые микрорайоны, есть полное понимание реконструкции и центральной части города, и новых "фишек" для Харькова", – сказал мэр.

Контекст:

Фостер – известный архитектор и дизайнер. В 1967 году он основал крупнейшее в Великобритании архитектурное бюро Foster Associates. Фостер является автором знаковых зданий, в числе его проектов – здание главного офиса банка HSBC в Гонконге, мост Миллениум в Лондоне, купол Рейхстага в Берлине.

Харьков оккупанты обстреливают с первых дней масштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Ракеты и тяжелая артиллерия разрушают жилые дома, школы и вузы, исторические здания, объекты критической инфраструктуры.

Теги: Харьков, Игорь Терехов, война России против Украины, архитектура, восстановление
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