"Проблема номер один". Терехов и Синегубов назвали главные угрозы для Харькова на ближайшее время

Журналисты спросили Терехова, какие самые большие угрозы городу он видит на ближайшее время и в целом осень – зиму.

"Электроэнергия – это самое главное. А за ней – система отопления, которая завязана на электричество. Так же, как и работа транспорта. Но на самом деле вся жизнь города от этого зависит. Поэтому стабильная подача электроэнергии – сейчас самая главная проблема", – сказал мэр.

Он напомнил, что, поскольку Харьков очень близко к границе, россияне достают его обстрелами со своей территории буквально каждый день, а в последнее время целенаправленно бьют именно по энергетической инфраструктуре.

"Об этом я буду также говорить с президентом, чтобы нам помогли защититься. Так как ситуация может быть очень опасной, нужно не дать россиянам разбить нашу инфраструктуру. Ее восстановление очень продолжительное по времени, и под обстрелами будет еще сложнее", – отметил Терехов.

На вопрос, может ли случиться в Харькове зимой "полный апокалипсис без света, воды, газа", мэр не ответил, но подчеркнул, что сейчас необходимо "на любые обстрелы" реагировать очень быстро и чинить все разрушения.

"Потому что сегодня это проблема номер один", – резюмировал он.

Синегубов, в свою очередь, отметил, что Харьков сейчас "в довольно тяжелом состоянии".

"Я говорю в первую очередь о критической инфраструктуре. Враг прицельно по ней бьет. Сейчас, в этот момент, Харьков находится без электричества, и мы стараемся все сделать, чтобы дать городу свет. Россияне пытаются бить по очистным сооружениям Харькова. Это очень плохой сигнал", – сказал глава военной администрации.

Он отметил, что оккупанты уничтожили энергораспределительную подстанцию, которых всего несколько в Харькове и это крайне серьезный удар по критической инфраструктуре. Восстановить ее, по его словам, нельзя – можно только построить новую, а это не быстро.

"Нет света – не работают очистные сооружения, связь… Дальше уже не трудно понять, к чему все идет", – сказал Синегубов.

Он отметил, что харьковские власти работают над оперативным восстановлением, над параллельными сетями и так далее, "но все это очень сложно".

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