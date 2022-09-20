Российские оккупанты планировали сорвать отопительный сезон в Николаеве ударами по критической инфраструктуре – СБУ

По информации ведомства, в результате следственно-оперативных действий в Николаеве задержан российский агент, который передавал врагу геолокацию предприятий теплоснабжения в прифронтовых районах.
"Полученные координаты захватчики планировали использовать для осуществления серии ракетно-артиллерийских обстрелов по городу и таким образом дестабилизировать обстановку на южном направлении. В случае успешных обстрелов оккупанты обещали своему подельнику денежное "вознаграждение", – говорится в сообщении.
По данным следствия, предателем оказался житель областного центра, которого спецслужбы России завербовали после начала полномасштабного вторжения. В поле зрения оккупантов он попал из-за прокремлевских взглядов, которые распространял в своем окружении.
"Для выполнения вражеских указаний злоумышленник производил фото-, видеофиксацию объектов с привязкой к местности. Затем передавал эти материалы с подробным описанием российскому куратору через анонимный Telegram-канал. Установлено, что в случае захвата города оккупанты обещали ему гарантии безопасности от репрессивных действий оккупационной администрации", – уточнили в СБУ.
Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.
Фигуранту сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, а также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание, которое ему грозит, – пожизненное заключение.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.
Оккупационные войска с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.