Российские оккупанты планировали сорвать отопительный сезон в Николаеве ударами по критической инфраструктуре – СБУ

По данным СБУ, задержанному российскому агенту сообщили о подозрении в государственной измене Фото: depositphotos.com

По информации ведомства, в результате следственно-оперативных действий в Николаеве задержан российский агент, который передавал врагу геолокацию предприятий теплоснабжения в прифронтовых районах.

"Полученные координаты захватчики планировали использовать для осуществления серии ракетно-артиллерийских обстрелов по городу и таким образом дестабилизировать обстановку на южном направлении. В случае успешных обстрелов оккупанты обещали своему подельнику денежное "вознаграждение", – говорится в сообщении.

По данным следствия, предателем оказался житель областного центра, которого спецслужбы России завербовали после начала полномасштабного вторжения. В поле зрения оккупантов он попал из-за прокремлевских взглядов, которые распространял в своем окружении.

"Для выполнения вражеских указаний злоумышленник производил фото-, видеофиксацию объектов с привязкой к местности. Затем передавал эти материалы с подробным описанием российскому куратору через анонимный Telegram-канал. Установлено, что в случае захвата города оккупанты обещали ему гарантии безопасности от репрессивных действий оккупационной администрации", – уточнили в СБУ.

Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.

Фигуранту сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, а также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание, которое ему грозит, – пожизненное заключение.

Война России против Украины. Главное (обновляется)