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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты планировали сорвать отопительный сезон в Николаеве ударами по критической инфраструктуре – СБУ

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По данным СБУ, задержанному российскому агенту сообщили о подозрении в государственной измене
По данным СБУ, задержанному российскому агенту сообщили о подозрении в государственной измене
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины разоблачила попытки российских оккупантов разрушить критическую инфраструктуру, задействованную в прохождении отопительного сезона на юге Украины. Об этом 20 сентября в Facebook сообщила пресс-служба СБУ.

По информации ведомства, в результате следственно-оперативных действий в Николаеве задержан российский агент, который передавал врагу геолокацию предприятий теплоснабжения в прифронтовых районах.

"Полученные координаты захватчики планировали использовать для осуществления серии ракетно-артиллерийских обстрелов по городу и таким образом дестабилизировать обстановку на южном направлении. В случае успешных обстрелов оккупанты обещали своему подельнику денежное "вознаграждение", – говорится в сообщении.

По данным следствия, предателем оказался житель областного центра, которого спецслужбы России завербовали после начала полномасштабного вторжения. В поле зрения оккупантов он попал из-за прокремлевских взглядов, которые распространял в своем окружении.

"Для выполнения вражеских указаний злоумышленник производил фото-, видеофиксацию объектов с привязкой к местности. Затем передавал эти материалы с подробным описанием российскому куратору через анонимный Telegram-канал. Установлено, что в случае захвата города оккупанты обещали ему гарантии безопасности от репрессивных действий оккупационной администрации", – уточнили в СБУ.

Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.

Фигуранту сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, а также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание, которое ему грозит, – пожизненное заключение.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/3410895812476620/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.

Оккупационные войска с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Николаев, госизмена, обстрелы, спецслужбы, война России против Украины, инфраструктура, обыски, Служба безопасности Украины
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