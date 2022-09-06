Суд приговорил к 12 годам тюрьмы агента военной разведки РФ, который собирал информацию об украинских складах с боеприпасами

Агент ГРУ РФ был задержан во время спецоперации СБУ в Черкасской области в июле прошлого года.

"Он пытался получить секретную информацию об одном из складов с боеприпасами украинских войск. На основании собранных улик суд признал его виновным в государственной измене и назначил наказание в виде 12 лет заключения", – говорится в сообщении.

По данным следствия, предателем оказался житель Умани, завербованный представителем российской военной разведки во время поездки в РФ в 2018 году. Его основной задачей, полученной от куратора, был сбор разведданных о местах дислокации складов с боеприпасами в Черкасской области и режим их охраны. Для коммуникации они использовали закрытые каналы электронной связи.

"В случае передачи актуальной информации куратор обещал агенту денежное вознаграждение в размере $2 тыс. Для выполнения враждебных указаний предатель пытался "втемную" привлечь украинского военнослужащего. Однако контрразведчики Службы безопасности своевременно разоблачили и задержали российского агента на попытке получения тайных сведений", – отметили в СБУ.

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