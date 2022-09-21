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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Системной поддержки от богатых людей у Харькова нет – Терехов

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Харьков "очень сильный город", подчеркнул его мэр
Харьков – "очень сильный город", подчеркнул его мэр
Фото: depositphotos.com

Харьков во время войны справляется преимущественно своими силами, богатые харьковчане ему не помогают. Об этом мэр города Игорь Терехов заявил в опубликованном 19 сентября интервью "Украинской правде".

Журналисты отметили, что "Харьков богат богатыми людьми", такими как президент группы DCH Александр Ярославский, бизнесмен Павел Фукс, нардеп Вадим Рабинович, и спросили, помогают ли они системно городу. 

"Мы почти все делаем своими силами. А что касается тех людей, которых вы назвали, то у меня с начала войны было общение с Фуксом раза два по телефону, с Ярославским, кажется, раз. С Рабиновичем не было вообще. Какой-либо системной поддержки городу не было", – сказал Терехов.

Он подчеркнул, что Харьков – "очень сильный город".

"Мы сами выстояли и сами все сделаем. Очевидно, что нам потребуется поддержка Верховной Рады, Офиса президента, самого президента. Но мы не будем ждать чьей-то помощи", – добавил мэр.

Контекст:

Ярославский 3 марта заявил, что продаст яхту, а деньги от продажи передаст на восстановление Харькова. В конце мая яхта бизнесмена была выставлена на продажу на сайте Worth Avenue Yachts. Но в августе журналисты обнаружили ее в Ницце, и судя по всему, ею пользуется жена бизнесмена.

Рабинович говорил "Украинской правде" в марте, что находится за границей, но ищет возможность вернуться в Украину. О его возвращении не сообщалось.

Фукс, находящийся под санкциям СНБО, еще в январе 2022 года заявлял, что у него "сейчас денег нет", на масштабном праздновании 50-летия в гольф-клубе под Киевом.

Теги: Харьков, Вадим Рабинович, Александр Ярославский, помощь, Игорь Терехов, война России против Украины, Павел Фукс
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