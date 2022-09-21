Системной поддержки от богатых людей у Харькова нет – Терехов

Журналисты отметили, что "Харьков богат богатыми людьми", такими как президент группы DCH Александр Ярославский, бизнесмен Павел Фукс, нардеп Вадим Рабинович, и спросили, помогают ли они системно городу.

"Мы почти все делаем своими силами. А что касается тех людей, которых вы назвали, то у меня с начала войны было общение с Фуксом раза два по телефону, с Ярославским, кажется, раз. С Рабиновичем не было вообще. Какой-либо системной поддержки городу не было", – сказал Терехов.

Он подчеркнул, что Харьков – "очень сильный город".

"Мы сами выстояли и сами все сделаем. Очевидно, что нам потребуется поддержка Верховной Рады, Офиса президента, самого президента. Но мы не будем ждать чьей-то помощи", – добавил мэр.