В Харькове сотрудники ГСЧС спасли 10 человек, которые оказались заблокированными в попавшем под обстрел доме

"В доме, где были заблокированы жители, наша служба ГСЧС спасла 10 человек, спасибо им. По другому адресу один раненый", – написал Терехов.
По его сведениям, в обоих жилых домах разрушены крыши, верхние этажи и лестничные клетки.
"На данный момент известно о четырех "прилетах" ночью. Один из них пришелся на пустырь возле частных домов. А еще один – на инфраструктурный объект, там ночью был небольшой пожар и частичное разрушение зданий. Все прилеты в Холодногорском районе", – отметил мэр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.