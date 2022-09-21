В Харькове сотрудники ГСЧС спасли 10 человек, которые оказались заблокированными в попавшем под обстрел доме

По сведениям Терехова, в результате обстрела в жилых домах разрушены крыши, верхние этажи и лестничные клетки Фото: Игорь Терехов / Telegram

"В доме, где были заблокированы жители, наша служба ГСЧС спасла 10 человек, спасибо им. По другому адресу один раненый", – написал Терехов.

По его сведениям, в обоих жилых домах разрушены крыши, верхние этажи и лестничные клетки.

"На данный момент известно о четырех "прилетах" ночью. Один из них пришелся на пустырь возле частных домов. А еще один – на инфраструктурный объект, там ночью был небольшой пожар и частичное разрушение зданий. Все прилеты в Холодногорском районе", – отметил мэр.

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