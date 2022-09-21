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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове сотрудники ГСЧС спасли 10 человек, которые оказались заблокированными в попавшем под обстрел доме

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По сведениям Терехова, в результате обстрела в жилых домах разрушены крыши, верхние этажи и лестничные клетки
По сведениям Терехова, в результате обстрела в жилых домах разрушены крыши, верхние этажи и лестничные клетки
Фото: Игорь Терехов / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью обстреляли жилые дома в Холодногорском районе Харькова. Об этом в Telegram 21 сентября сообщил мэр города Игорь Терехов.

"В доме, где были заблокированы жители, наша служба ГСЧС спасла 10 человек, спасибо им. По другому адресу один раненый", – написал Терехов.

По его сведениям, в обоих жилых домах разрушены крыши, верхние этажи и лестничные клетки.

"На данный момент известно о четырех "прилетах" ночью. Один из них пришелся на пустырь возле частных домов. А еще один – на инфраструктурный объект, там ночью был небольшой пожар и частичное разрушение зданий. Все прилеты в Холодногорском районе", – отметил мэр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

Теги: Россия, Украина, Харьков, ГСЧС, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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