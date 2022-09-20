Суд отпустил под залог владельца здания в Харькове, где в результате пожара погибло 15 человек – прокуратура

Акопян является владельцем здания, в котором произошел пожар.

"8 июля было удовлетворено ходатайство прокурора и обвиняемому Акопяну продлен срок содержания под стражей на 60 суток, до 4 сентября, без права внесения залога. Однако его защитники подали апелляционную жалобу – и 28 июля суд вынес новое определение, которым определил размер залога – 1,04 млн грн. Эту сумму обвиняемый внес – и он был освобожден из-под стражи", – сказал Чубенко.

Агентство отмечает, что тот не уточнил даты выхода Акопяна из СИЗО.

Суд в Полтаве рассматривал дело в связи с полномасштабной российской агрессией. Ранее заседания проходили в Ленинском райсуде Харькова.

По словам Чубенко, 12 августа сторона обвинения подала в суд кассационную жалобу с требованием отменить решение в отношении Акопяна "из-за незаконности и необоснованности", но суд отказал в ее удовлетворении.

По данным прокуратуры, другим обвиняемым по этому делу продлена мера пресечения в виде ареста и без альтернативы залога до 28 октября.