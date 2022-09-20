Суд отпустил под залог владельца здания в Харькове, где в результате пожара погибло 15 человек – прокуратура

Акопян является владельцем здания, в котором произошел пожар.
"8 июля было удовлетворено ходатайство прокурора и обвиняемому Акопяну продлен срок содержания под стражей на 60 суток, до 4 сентября, без права внесения залога. Однако его защитники подали апелляционную жалобу – и 28 июля суд вынес новое определение, которым определил размер залога – 1,04 млн грн. Эту сумму обвиняемый внес – и он был освобожден из-под стражи", – сказал Чубенко.
Агентство отмечает, что тот не уточнил даты выхода Акопяна из СИЗО.
Суд в Полтаве рассматривал дело в связи с полномасштабной российской агрессией. Ранее заседания проходили в Ленинском райсуде Харькова.
По словам Чубенко, 12 августа сторона обвинения подала в суд кассационную жалобу с требованием отменить решение в отношении Акопяна "из-за незаконности и необоснованности", но суд отказал в ее удовлетворении.
По данным прокуратуры, другим обвиняемым по этому делу продлена мера пресечения в виде ареста и без альтернативы залога до 28 октября.
Пожар в двухэтажном доме престарелых в Харькове произошел 21 января 2021 года. По информации Министерства внутренних дел, в доме находилось 33 человека. Сразу после пожара сообщали о 15 погибших, а вскоре стало известно о еще одном погибшем – он умер в больнице из-за пережитого стресса.
В течение двух дней после инцидента в рамках расследования задержали и сообщили о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности Акопяна, арендатора здания Вячеслава Кравченко, его жену Ольгу и администратора заведения Игоря Мирончука. Им объявили подозрение и арестовали.
Следователи проверяли три версии причин пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами, замыкание электросети. 24 февраля министр развития общин и территории Алексей Чернышов сообщил, что основная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности.
По данным полиции, пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. У владельца здания есть еще одно такое заведение – там обнаружили 24 пожилых человека.
Выяснилось, что сгоревший пансионат не только незаконно работал, но и незаконно был подключен к коммунальным сетям.