На день рождения Фукса полиция приезжала восемь раз – Данилов

"У меня большой вопрос относительно того факта, о котором вы сказали, того кича, который там происходил. У нас война, а они там такое… Приезжает полиция раз – нет, два – нет, пять – нет, понимаете? Восемь раз приезжали, докладывал министр внутренних дел после этого, что восемь раз соседи вызвали полицию. Потом этот человек говорит: "У меня сейчас денег нет, это мне друзья помогли", – отметил Данилов.

4 ноября 2021 года "Украинская правда" писала, что Фукс, находящийся под санкциями СНБО, отметил 50-летие в гольф-клубе в Козине Киевской области с друзьями. Вечеринка была стилизована под венецианский карнавал – на гостях были маски, на входе в гольф-клуб стояла вывеска с инициалами бизнесмена.

Юбилей Фукса посетили мэр Киева Виталий Кличко, бизнесмен Игорь Коломойский, бывший глава Нацполиции Украины Сергей Князев, бывший нардеп Виталий Хомутынник. Гостей развлекали российский шоумен Артур Пирожков и украинская певица Светлана Лобода, которая последние годы строит карьеру в России. В ходе празднования устроили салют в честь именинника.

В комментарии "Украинской правде" Фукс сказал, что праздник для него устроили друзья и он не знает, кто его оплатил.