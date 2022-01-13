На день рождения Фукса полиция приезжала восемь раз – Данилов

"У меня большой вопрос относительно того факта, о котором вы сказали, того кича, который там происходил. У нас война, а они там такое… Приезжает полиция раз – нет, два – нет, пять – нет, понимаете? Восемь раз приезжали, докладывал министр внутренних дел после этого, что восемь раз соседи вызвали полицию. Потом этот человек говорит: "У меня сейчас денег нет, это мне друзья помогли", – отметил Данилов.
4 ноября 2021 года "Украинская правда" писала, что Фукс, находящийся под санкциями СНБО, отметил 50-летие в гольф-клубе в Козине Киевской области с друзьями. Вечеринка была стилизована под венецианский карнавал – на гостях были маски, на входе в гольф-клуб стояла вывеска с инициалами бизнесмена.
Юбилей Фукса посетили мэр Киева Виталий Кличко, бизнесмен Игорь Коломойский, бывший глава Нацполиции Украины Сергей Князев, бывший нардеп Виталий Хомутынник. Гостей развлекали российский шоумен Артур Пирожков и украинская певица Светлана Лобода, которая последние годы строит карьеру в России. В ходе празднования устроили салют в честь именинника.
В комментарии "Украинской правде" Фукс сказал, что праздник для него устроили друзья и он не знает, кто его оплатил.
Фукс родился в Харькове, долгое время прожил в России, где и заработал свой капитал. Был другом мэра Харькова Геннадия Кернеса, умершего в конце 2020 года.
"Forbes Украина" оценивает состояние Фукса в $165 млн, он занимает 67-е место среди 100 богатейших украинцев.
В 2017 году Фукс сообщил журналистам, что активов в РФ он уже не имеет и отказался от российского гражданства, поскольку в 2015 году получил новый украинский паспорт. "У меня было два года, чтобы я определился – я его сдаю или я сдаю русский. Я в рамках законодательства Украины полностью все выполнил. Я отказался от российского паспорта", – говорил Фукс. При этом он пояснял, что российское гражданство получил для ведения бизнеса в РФ, но никогда не отказывался от украинского.
СНБО в марте 2021 года решил применить максимально возможные ограничения против 19 компаний, пользующихся украинскими недрами. СМИ и экс-нардеп Сергей Лещенко писали, что они принадлежат Фуксу. 18 июня Данилов сообщил о санкциях против самого Фукса.
Данилов говорил, что на Фукса санкции наложили из-за ситуации с компанией "Голден Дерик". Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ограничения решили применить по рекомендации Службы безопасности Украины.
Бизнесмен сообщил, что намерен "защищать свое честное имя в судебном порядке", и приостановил свои полномочия в наблюдательном совете строящегося в Киеве комплекса Холокоста "Бабий Яр" до тех пор, пока не снимет с себя обвинения.