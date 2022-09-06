В разрушенной ракетой многоэтажке в Харькове жили всего три человека. По этому кварталу бьют с первого дня войны

По его словам, в момент попадания российской ракеты в доме на улице Свободы находились три человека.

Один из них – 80-летняя женщина с инвалидностью. Она получила легкие телесные повреждения и находится в шоковом состоянии.

"Спасатели продолжают разбор завалов. Но мы надеемся, что количество погибших или травмированных не увеличится", – сказал Чубенко.

"Общественное" сообщило, что разрушенный дом находится в районе, который обстреливается с первых дней войны, поэтому большинство людей оттуда переехали. Двое других уцелевших – харьковчанка Оксана и ее сын, жившие на четвертом этаже. Их спасли из-под завалов вместе с домашним питомцем – морской свинкой.