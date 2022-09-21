Ночные удары по многоэтажкам в Харькове были из "Торнадо-С" – СМИ

На месте взрывов продолжают работать взрывотехники.

Городской голова Игорь Терехов утром сообщил, что под обстрел попал инфраструктурный объект и два жилых дома, обошлось без жертв.

"В доме, где были заблокированы жители, наша служба ГСЧС спасла 10 человек, спасибо им. По другому адресу один раненый", – написал он в Telegram.

Главное управление ГСЧС в Харьковской области опубликовало в Facebook видео эвакуации жителей из разрушенного дома. На нем видно, как людей выводят через завалы в подъезде и помогают спускаться по лестнице пожарной машины, приставленной к окнам верхних этажей.