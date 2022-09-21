Ночные удары по многоэтажкам в Харькове были из "Торнадо-С" – СМИ

На месте взрывов продолжают работать взрывотехники.
Городской голова Игорь Терехов утром сообщил, что под обстрел попал инфраструктурный объект и два жилых дома, обошлось без жертв.
"В доме, где были заблокированы жители, наша служба ГСЧС спасла 10 человек, спасибо им. По другому адресу один раненый", – написал он в Telegram.
Главное управление ГСЧС в Харьковской области опубликовало в Facebook видео эвакуации жителей из разрушенного дома. На нем видно, как людей выводят через завалы в подъезде и помогают спускаться по лестнице пожарной машины, приставленной к окнам верхних этажей.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, но они постоянно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
По данным президента Украины Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет.