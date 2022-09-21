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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночные удары по многоэтажкам в Харькове были из "Торнадо-С" – СМИ

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Оккупанты ударили по двум жилым домам
Оккупанты ударили по двум жилым домам
Фото: Сергій Болвінов / Facebook

По предварительному заключению экспертов, в ночь на 21 сентября Россия обстреляла Холодногорский район Харькова из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С", об этом сообщает "Суспільне".

На месте взрывов продолжают работать взрывотехники.

Городской голова Игорь Терехов утром сообщил, что под обстрел попал инфраструктурный объект и два жилых дома, обошлось без жертв.

"В доме, где были заблокированы жители, наша служба ГСЧС спасла 10 человек, спасибо им. По другому адресу один раненый", – написал он в Telegram.

Главное управление ГСЧС в Харьковской области опубликовало в Facebook видео эвакуации жителей из разрушенного дома. На нем видно, как людей выводят через завалы в подъезде и помогают спускаться по лестнице пожарной машины, приставленной к окнам верхних этажей.

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/videos/486046773386087/

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, но они постоянно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

По данным президента Украины Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет.

Теги: Харьков, ГСЧС, РСЗО, Игорь Терехов, война России против Украины, разрушения
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