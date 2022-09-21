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ВОЙНА В УКРАИНЕ

21 сентября оккупанты нанесли по территории Украины пять ракетных и 11 авиаударов – Генштаб ВСУ

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Россия продолжает обстреливать территорию Украины
Россия продолжает обстреливать территорию Украины
Фото: EPA

Российские войска 21 сентября нанесли по территории Украины пять ракетных и 11 авиационных ударов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Также россияне совершили 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"В результате ударов российских войск пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Среди них – Харьков, Славянск, Печенеги, Покровск, Полтавка, Белогоровка, Невельское, Марьинка, Миролюбовка и Высокополье. Сохраняется угроза вражеских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", – говорится в сообщении.

Российские войска из танков, минометов и артиллерии вели обстрелы населенных пунктов на Северском, Слобожанском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Южнобугском направлениях.

На последнем направлении оккупанты активно применяли беспилотники.

"В целях ведения разведки и корректировки огня враг совершил более 60 вылетов БпЛА. По меньшей мере, шесть беспилотных летательных аппаратов задействовал для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры", - сообщили в Генштабе.

В ведомстве добавили, что за сутки подразделения украинских войск отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Купянск, Веселое, Зайцево, Курдюмовка и Бахмутское.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Генштаб ВСУ, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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