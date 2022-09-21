21 сентября оккупанты нанесли по территории Украины пять ракетных и 11 авиаударов – Генштаб ВСУ

Также россияне совершили 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"В результате ударов российских войск пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Среди них – Харьков, Славянск, Печенеги, Покровск, Полтавка, Белогоровка, Невельское, Марьинка, Миролюбовка и Высокополье. Сохраняется угроза вражеских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", – говорится в сообщении.

Российские войска из танков, минометов и артиллерии вели обстрелы населенных пунктов на Северском, Слобожанском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Южнобугском направлениях.

На последнем направлении оккупанты активно применяли беспилотники.

"В целях ведения разведки и корректировки огня враг совершил более 60 вылетов БпЛА. По меньшей мере, шесть беспилотных летательных аппаратов задействовал для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры", - сообщили в Генштабе.

В ведомстве добавили, что за сутки подразделения украинских войск отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Купянск, Веселое, Зайцево, Курдюмовка и Бахмутское.

Война России против Украины. Главное (обновляется)