21 сентября оккупанты нанесли по территории Украины пять ракетных и 11 авиаударов – Генштаб ВСУ

Также россияне совершили 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
"В результате ударов российских войск пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Среди них – Харьков, Славянск, Печенеги, Покровск, Полтавка, Белогоровка, Невельское, Марьинка, Миролюбовка и Высокополье. Сохраняется угроза вражеских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", – говорится в сообщении.
Российские войска из танков, минометов и артиллерии вели обстрелы населенных пунктов на Северском, Слобожанском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Южнобугском направлениях.
На последнем направлении оккупанты активно применяли беспилотники.
"В целях ведения разведки и корректировки огня враг совершил более 60 вылетов БпЛА. По меньшей мере, шесть беспилотных летательных аппаратов задействовал для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры", - сообщили в Генштабе.
В ведомстве добавили, что за сутки подразделения украинских войск отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Купянск, Веселое, Зайцево, Курдюмовка и Бахмутское.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.