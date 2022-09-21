Россия увеличила численность корабельной группировки в Черном море, возможно усиление ракетных атак – ОК "Юг"

По данным военных, корабельная группировка вражеского флота в Черном море на данный момент состоит из 12 кораблей и катеров, в том числе три носителя крылатых ракет, снаряженные более чем двумя десятками "Калибров", два ВДК и один десантный катер. Корабли маневрируют вдоль юго-восточного побережья Крыма.

Днем ранее корабельная группировка РФ составляла 10 кораблей и катеров.

"Учитывая выводы из обстановки, не исключено, что после речи диктатора вражеские войска могут усилить ракетные атаки и другие способы дистанционного воздействия на несокрушимый украинский народ", — говорится в сообщении.

ОК "Юг" призвало украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать меры безопасности.