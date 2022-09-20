Российские оккупанты перебросили свои подлодки из Крыма в Краснодарский край РФ – британская разведка

"Вероятно, это сделано из-за недавнего изменения уровня локальной угрозы безопасности в связи с ростом у украинских сил потенциала для дальних ударов. За последние два месяца атакам подверглись штаб флота и его главный аэродром морской авиации", – говорится в сообщении.
В минобороны Британии считают, что гарантия базирования Черноморского флота РФ в Крыму, скорее всего, была одной из причин, побудивших президента России Владимира Путина аннексировать полуостров в 2014 году.
"В настоящее время безопасность базы прямо подорвана продолжающейся агрессией России против Украины", – подчеркнули в британской разведке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 September 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) September 20, 2022
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/svK8sD2icX
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Черноморский флот РФ потерял боеспособность после уничтожения Украиной нескольких кораблей, морской авиации и освобождения острова Змеиный, писало Politico 29 августа со ссылкой на чиновников из правительств западных стран. "Нежелание фактически использовать свои корабли в качестве боевой силы означает, что они стали практически беспомощными и не использовались в течение нескольких месяцев", – сказал Politico один из источников.
По данным Генштаба ВСУ на 20 сентября, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения России уничтожили 15 российских кораблей и катеров. Среди них флагман Черноморского флота РФ – крейсер "Москва".