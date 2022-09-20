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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты перебросили свои подлодки из Крыма в Краснодарский край РФ – британская разведка

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По данным британской разведки, российские подлодки переправили из Севастополя в Новороссийск
По данным британской разведки, российские подлодки переправили из Севастополя в Новороссийск
Фото: depositphotos.com

Командование Черноморского флота России перебросило свои подводные лодки класса Kilo из порта приписки Севастополь во временно оккупированном Крыму в Новороссийск Краснодарского края РФ. Об этом 20 сентября в Twitter сообщило минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"Вероятно, это сделано из-за недавнего изменения уровня локальной угрозы безопасности в связи с ростом у украинских сил потенциала для дальних ударов. За последние два месяца атакам подверглись штаб флота и его главный аэродром морской авиации", – говорится в сообщении.

В минобороны Британии считают, что гарантия базирования Черноморского флота РФ в Крыму, скорее всего, была одной из причин, побудивших президента России Владимира Путина аннексировать полуостров в 2014 году.

"В настоящее время безопасность базы прямо подорвана продолжающейся агрессией России против Украины", – подчеркнули в британской разведке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Черноморский флот РФ потерял боеспособность после уничтожения Украиной нескольких кораблей, морской авиации и освобождения острова Змеиный, писало Politico 29 августа со ссылкой на чиновников из правительств западных стран. "Нежелание фактически использовать свои корабли в качестве боевой силы означает, что они стали практически беспомощными и не использовались в течение нескольких месяцев", – сказал Politico один из источников.

По данным Генштаба ВСУ на 20 сентября, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения России уничтожили 15 российских кораблей и катеров. Среди них флагман Черноморского флота РФ – крейсер "Москва".

Теги: Россия, Крым, Украина, Великобритания, Севастополь, Черноморский флот РФ, подводная лодка, ВСУ, Новороссийск, война России против Украины, корабли, российские оккупанты
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