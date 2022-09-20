Россия увеличила корабельную группировку в Черном море до 10 кораблей – ОК "Юг"

"С ослаблением шторма корабельная группировка врага увеличилась до 10 единиц, продолжающих укрываться вдоль крымского побережья", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, на боевом дежурстве у оккупантов находятся три надводных ракетоносителя 24-х "Калибров" и три больших десантных корабля.

14 сентября пресс-центр ОК "Юг" сообщал, что оккупанты пытаются создать впечатление усиления угрозы, увеличив число "Калибров" до 36 единиц.

17 сентября шторм в Черном море заставил врага минимизировать корабельную группировку до шести единиц, сообщали в командовании. На дежурстве оставался только один ракетоноситель с восемью "Калибрами". 19 сентября спикер объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк говорила, что оккупанты вновь уменьшили группировку, оставив в море только четыре корабля.