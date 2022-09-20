ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия увеличила корабельную группировку в Черном море до 10 кораблей – ОК "Юг"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия продолжает держать наготове в Черном море ракеты "Калибр"
Россия продолжает держать наготове в Черном море ракеты "Калибр"
Фото: EPA

Шторм в Черном море ослаб, и РФ вновь вывела в него свой флот, но корабли не отходят далеко от оккупированного Крыма. Об этом сообщило оперативное командование ВСУ "Юг" в сводке по итогам 19 сентября.

"С ослаблением шторма корабельная группировка врага увеличилась до 10 единиц, продолжающих укрываться вдоль крымского побережья", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, на боевом дежурстве у оккупантов находятся три надводных ракетоносителя 24-х "Калибров" и три больших десантных корабля.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/657635222675247/

14 сентября пресс-центр ОК "Юг" сообщал, что оккупанты пытаются создать впечатление усиления угрозы, увеличив число "Калибров" до 36 единиц.

17 сентября шторм в Черном море заставил врага минимизировать корабельную группировку до шести единиц, сообщали в командовании. На дежурстве оставался только один ракетоноситель с восемью "Калибрами". 19 сентября спикер объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк говорила, что оккупанты вновь уменьшили группировку, оставив в море только четыре корабля

Контекст:

Черноморский флот РФ потерял боеспособность после уничтожения Украиной нескольких кораблей, морской авиации и освобождения острова Змеиный, со ссылкой на чиновников из правительств западных стран 29 августа писало  Politico. "Нежелание фактически использовать свои корабли в качестве боевой силы означает, что они стали практически беспомощными и не использовались в течение нескольких месяцев", – сказал Politico один из источников.

Теги: Черное море, Черноморский флот РФ, флот, шторм, война России против Украины, ракеты, корабли
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Две любимые собаки Елизаветы II присутствовали в Виндзорском замке на ее похоронах. Видео
  Две любимые собаки Елизаветы II присутствовали в Виндзорском замке на ее похоронах. Видео
Чмерковский рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Чернигове исторического здания. Видео
Чмерковский рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Чернигове исторического здания. Видео
Ясинский: Меня не интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару
Ясинский: Меня не интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару
  Семилетняя принцесса Шарлотта расплакалась на похоронах Елизаветы II. Видео
  Семилетняя принцесса Шарлотта расплакалась на похоронах Елизаветы II. Видео
"Пой деду бункерному", "Украинцы не простят". В сети отреагировали на заявление Ани Лорак о сострадании
"Пой деду бункерному", "Украинцы не простят". В сети отреагировали на заявление Ани Лорак о сострадании
86-летний Вуди Аллен объявил о завершении карьеры
86-летний Вуди Аллен объявил о завершении карьеры
"Восхищаемся мужеством и честностью". Группа Pet Shop Boys прокомментировала заявление Пугачевой
"Восхищаемся мужеством и честностью". Группа Pet Shop Boys прокомментировала заявление Пугачевой
37-летняя Тина Кароль показала селфи с 62-летней матерью
37-летняя Тина Кароль показала селфи с 62-летней матерью
Королевская семья в день похорон Елизаветы II опубликовала ролик о ее жизни – начиная с младенчества и до последних дней
Королевская семья в день похорон Елизаветы II опубликовала ролик о ее жизни – начиная с младенчества и до последних дней
"Спасибо за постоянное внимание к Украине". Зеленская в Лондоне попрощалась с Елизаветой II "от имени всех украинцев"
"Спасибо за постоянное внимание к Украине". Зеленская в Лондоне попрощалась с Елизаветой II "от имени всех украинцев"
"В мировом контексте – ноль". Осадчая призвала украинцев быть самодостаточными и не реагировать на заявления Пугачевой и Собчак
"В мировом контексте – ноль". Осадчая призвала украинцев быть самодостаточными и не реагировать на заявления Пугачевой и Собчак
В надгробный венок Елизаветы II вплетены цветы, выращенные из тех, которые были в ее свадебном букете. Фото
В надгробный венок Елизаветы II вплетены цветы, выращенные из тех, которые были в ее свадебном букете. Фото
Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которая вернулась в РФ и стала судьей российского шоу
Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которая вернулась в РФ и стала судьей российского шоу
  Жена принца Уильяма прибыла на похороны Елизаветы II с девятилетним принцем Джорджем и семилетней принцессой Шарлоттой. Видео
  Жена принца Уильяма прибыла на похороны Елизаветы II с девятилетним принцем Джорджем и семилетней принцессой Шарлоттой. Видео
  Бывшая девушка Илона Маска продала его фото и подарки, чтобы оплатить обучение пасынка в колледже. Видео
  Бывшая девушка Илона Маска продала его фото и подарки, чтобы оплатить обучение пасынка в колледже. Видео
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Собчак назвала украинцев нацистами. Нардеп Гончаренко посоветовал ей готовиться к внесению во все санкционные списки (254666)
2
Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео (111233)
3
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима (101339)
4
Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным (53321)
5
"Пой деду бункерному", "Украинцы не простят". В сети отреагировали на заявление Ани Лорак о сострадании (44044)
6
Клопотенко отказался от поездки на The Best Chef Аwards, так как организаторы заявили, что они – "люди мира" и пригласили туда шеф-повара из РФ (22879)
7
Роднянский о заявлении Пугачевой: Запахло сменой погоды. Пришло время не молчать всем (21722)
8
"Мой долгий путь спасения Дениса". Жена командира полка "Азов" Прокопенко изобразила себя в темном лесу со свечой в руках (16957)
 
 
 
 