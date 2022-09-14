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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Веллер: Нельзя же с такой глупостью повторять модель русско-японской войны 1904–1905 годов. "Сейчас мы этих желтолицых макак шапками закидаем". А они утопили весь русский флот

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Веллер: Если Россия убедится, что она не в состоянии проводить такую "специальную операцию", то, значит, нужно думать, как жить иначе
Веллер: Если Россия убедится, что она не в состоянии проводить такую "специальную операцию", то, значит, нужно думать, как жить иначе
Фото: eadaily.com

В России сейчас "пахнет тем же самым", чего добилась РФ в результате русско-японской войны 1904–1905 годов, считает живущий в Эстонии российский писатель Михаил Веллер. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

На вопрос Гордона об эмоциях и ощущениях спустя полгода полномасштабной войны РФ против Украины Веллер отметил, что  "путинский план великого свершения и объединения русского мира" не привел Россию к ожидаемым ей результатам, и это "вызывает эмоции положительные, хотя радоваться тут, в общем и целом, конечно же, нечему".

В то же время, по его мнению, в российско-украинских отношениях "все как-то выправляется до сколько-то нормального, справедливого состояния".

"Если Россия убедится, что она не в состоянии проводить такую "специальную операцию" – тоже мне, вырезатели аппендицита на физпредмете – то, значит, нужно думать, как жить иначе. Потому что ну нельзя же с такой глупостью повторять модель русско-японской войны 1904–1905 годов: "Сейчас мы этих желтолицых макак шапками закидаем". И утопили вам "макаки" весь русский флот", – привел сравнение писатель.

Он подчеркнул, что русский флот никогда в своей истории, ни до, ни после, не был такой большой и могучий, как тогда, но "всех нахрен утопили".

"Ну, а потом революция, конституция – ну, и пошло дело. И вот сейчас пахнет совершенно, понимаете, тем же самым. Вот в этом отношении, может быть, можно немного улыбаться и говорить: "Ну, скорей бы оно как-то кончилось", – сказал Веллер. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину утром 24 февраля, сказав, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Учитывая территорию, захваченную в 2014 году, российские оккупанты контролируют АР Крым и часть Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей. 

Весной россиян изгнали из Киевской, Черниговской, Сумской областей.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. Вечером 13 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ освободили около 8 тыс км² "стабилизационные мероприятия завершены в районах общей площадью более 4 тыс. км², еще примерно на такой же освобожденной территории стабилизация продолжается".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Япония, флот, Михаил Веллер, история, война России против Украины, корабли
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