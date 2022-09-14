Веллер: Нельзя же с такой глупостью повторять модель русско-японской войны 1904–1905 годов. "Сейчас мы этих желтолицых макак шапками закидаем". А они утопили весь русский флот

На вопрос Гордона об эмоциях и ощущениях спустя полгода полномасштабной войны РФ против Украины Веллер отметил, что "путинский план великого свершения и объединения русского мира" не привел Россию к ожидаемым ей результатам, и это "вызывает эмоции положительные, хотя радоваться тут, в общем и целом, конечно же, нечему".
В то же время, по его мнению, в российско-украинских отношениях "все как-то выправляется до сколько-то нормального, справедливого состояния".
"Если Россия убедится, что она не в состоянии проводить такую "специальную операцию" – тоже мне, вырезатели аппендицита на физпредмете – то, значит, нужно думать, как жить иначе. Потому что ну нельзя же с такой глупостью повторять модель русско-японской войны 1904–1905 годов: "Сейчас мы этих желтолицых макак шапками закидаем". И утопили вам "макаки" весь русский флот", – привел сравнение писатель.
Он подчеркнул, что русский флот никогда в своей истории, ни до, ни после, не был такой большой и могучий, как тогда, но "всех нахрен утопили".
"Ну, а потом революция, конституция – ну, и пошло дело. И вот сейчас пахнет совершенно, понимаете, тем же самым. Вот в этом отношении, может быть, можно немного улыбаться и говорить: "Ну, скорей бы оно как-то кончилось", – сказал Веллер.
Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину утром 24 февраля, сказав, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Учитывая территорию, захваченную в 2014 году, российские оккупанты контролируют АР Крым и часть Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.
Весной россиян изгнали из Киевской, Черниговской, Сумской областей.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. Вечером 13 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ освободили около 8 тыс км²: "стабилизационные мероприятия завершены в районах общей площадью более 4 тыс. км², еще примерно на такой же освобожденной территории стабилизация продолжается".