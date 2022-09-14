Веллер: Нельзя же с такой глупостью повторять модель русско-японской войны 1904–1905 годов. "Сейчас мы этих желтолицых макак шапками закидаем". А они утопили весь русский флот

Веллер: Если Россия убедится, что она не в состоянии проводить такую "специальную операцию", то, значит, нужно думать, как жить иначе Фото: eadaily.com

На вопрос Гордона об эмоциях и ощущениях спустя полгода полномасштабной войны РФ против Украины Веллер отметил, что "путинский план великого свершения и объединения русского мира" не привел Россию к ожидаемым ей результатам, и это "вызывает эмоции положительные, хотя радоваться тут, в общем и целом, конечно же, нечему".

В то же время, по его мнению, в российско-украинских отношениях "все как-то выправляется до сколько-то нормального, справедливого состояния".

"Если Россия убедится, что она не в состоянии проводить такую "специальную операцию" – тоже мне, вырезатели аппендицита на физпредмете – то, значит, нужно думать, как жить иначе. Потому что ну нельзя же с такой глупостью повторять модель русско-японской войны 1904–1905 годов: "Сейчас мы этих желтолицых макак шапками закидаем". И утопили вам "макаки" весь русский флот", – привел сравнение писатель.

Он подчеркнул, что русский флот никогда в своей истории, ни до, ни после, не был такой большой и могучий, как тогда, но "всех нахрен утопили".

"Ну, а потом революция, конституция – ну, и пошло дело. И вот сейчас пахнет совершенно, понимаете, тем же самым. Вот в этом отношении, может быть, можно немного улыбаться и говорить: "Ну, скорей бы оно как-то кончилось", – сказал Веллер.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube