Россия из-за шторма вывела часть ракетоносителей из Черного моря – ОК "Юг"

По ее словам, сейчас наготове находится один надводный ракетоноситель с восемью ракетами типа "Калибр".

"Также напоминанием о возможности десантной операции фигурирует один большой десантный корабль, который, вероятно, испытывает вестибулярный аппарат десантников на стойкость и веру в то, что "спецоперация" продолжится", – добавила она.

14 сентября пресс-центр ОК "Юг" сообщал, что оккупанты пытаются создать впечатление усиления угрозы, увеличив число "Калибров" до 36 единиц.

По данным спикера, корабли РФ боятся приближаться к побережью, поскольку по-прежнему беззащитны после уничтожения украинскими силами средств противовоздушной и противоракетной обороны на острове Змеиный.