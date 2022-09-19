Россия из-за шторма вывела часть ракетоносителей из Черного моря – ОК "Юг"

По ее словам, сейчас наготове находится один надводный ракетоноситель с восемью ракетами типа "Калибр".
"Также напоминанием о возможности десантной операции фигурирует один большой десантный корабль, который, вероятно, испытывает вестибулярный аппарат десантников на стойкость и веру в то, что "спецоперация" продолжится", – добавила она.
14 сентября пресс-центр ОК "Юг" сообщал, что оккупанты пытаются создать впечатление усиления угрозы, увеличив число "Калибров" до 36 единиц.
По данным спикера, корабли РФ боятся приближаться к побережью, поскольку по-прежнему беззащитны после уничтожения украинскими силами средств противовоздушной и противоракетной обороны на острове Змеиный.
Как сообщали в Вооруженных силах Украины 5 сентября, российские военные выпустили по Украине с начала войны 3,5 тыс. ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.
Российские военные покинули остров Змеиный вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня ОК "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный.
О том, что Черноморский флот РФ потерял боеспособность после уничтожения Украиной нескольких кораблей, морской авиации и освобождения острова Змеиный, со ссылкой на чиновников из правительств западных стран 29 августа написало Politico. "Нежелание фактически использовать свои корабли в качестве боевой силы означает, что они стали практически беспомощными и не использовались в течение нескольких месяцев", – сказал Politico один из источников.