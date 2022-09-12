Россияне внезапно активизировали присутствие четырех больших десантных кораблей в Черном море – ОК "Юг"

"В Черном море продолжают свое пребывание в ракетно-безопасных для себя районах (близ южного побережья Крыма) 14 боевых кораблей вражеского флота, среди которых четыре надводных ракетоносителя, снаряженные уже 26 "Калибрами". Внезапно активизировано присутствие четырех больших десантных кораблей", – говорится в сообщении.
В пресс-центре отметили, что море штормит, поэтому десант, "несмотря на его количественное присутствие, качественно будет неспособен реализовать безумные задачи", но в то же время море может "щедро подбрасывать минные сюрпризы".
"Поэтому не только угрозу ракетных ударов несет Черное море при присутствии в нем врага. Опасность подрыва в прибрежных водах и некоторых участках побережья остается актуальной", – добавили в ОК "Юг".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам.
Как сообщал стратком ВСУ 5 сентября, российские военные выпустили по Украине с начала войны 3,5 тыс. ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.