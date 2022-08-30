В Персидском заливе Иран пытался захватить американский морской беспилотник – ВМС США

"Во время перехода через международные воды около 23.00 (по местному времени) 29 августа 5-й флот США заметил корабль поддержки IRGCN Shahid Baziar, буксирующий беспилотный надводный корабль (USV) Saildrone Explorer в попытке его захватить. Поблизости действовал патрульный прибрежный корабль ВМС США USS Thunderbolt (PC 12), который немедленно отреагировал. 5-й флот США также запустил MH-60S Sea Hawk из 26-й морской боевой эскадрильи вертолетов, базирующейся в Бахрейне", – говорится в сообщении.

Американские военные рассказали, что действия ВМС США привели к тому, что "судно IRGCN отсоединило буксировочный трос" от беспилотника и покинуло этот район.

В командовании ВМС США действия иранских военных назвали "вопиющими, необоснованными и несовместимыми с поведением профессиональных военно-морских сил".

"Saildrone Explorer USV, который IRGCN пытался конфисковать, является собственностью правительства США и оснащен датчиками, радарами и камерами для навигации и сбора данных. Эта технология доступна на коммерческой основе и не хранит конфиденциальную или секретную информацию. 5-й флот США управляет сетью пилотируемых и беспилотных систем в соответствии с международным правом. Интеграция беспилотных систем и искусственного интеллекта в операции флота повышает бдительность на море для сил США и международных партнеров в водах Ближнего Востока", – объяснили в США.

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