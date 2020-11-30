30 лет назад, 29 ноября 1990 года, Совет Безопасности ООН принял резолюцию №678, которая позволяет использование силы против Ирака в случае, если иракские войска не будут выведены из Кувейта. В результате военной операции, проведенной международной коалицией в феврале 1991 года, Кувейт был освобожден.

По состоянию на февраль 2019 года Ирак в качестве репараций за военное вторжение и оккупацию страны выплатил Кувейту почти 48 миллиардов долларов и остался должен еще около 4,5 миллиарда.

И война в Персидском заливе стала первой по-настоящему "телевизионной" войной. Основным источником информации для стран Запада стал телеканал CNN. Именно те события положили начало трансляции новостей в формате стриминга с эффектом присутствия. За ходом боевых действий можно было наблюдать практически в прямом эфире. С тех пор влияние мировых медиа на международную политику, особенно в кризисных ситуациях, неуклонно растет.

Источник: Ірина Верещук / Facebook