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Иран захватил танкер Южной Кореи в Персидском заливе

Нефтяной танкер под южнокорейским флагом Hankuk Chemi вышел из порта Эль-Джубайль в Саудовской Аравии. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции утверждают, что танкер нарушал законы о защите морской среды.

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Нефтяной танкер пришвартовался в южном портовом городе Ирана Бендер-Аббас
Нефтяной танкер пришвартовался в южном портовом городе Ирана Бендер-Аббас
Фото: EPA

Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал в Персидском заливе судно под флагом Южной Кореи, сообщило иранское агентство Tasnim 4 января со ссылкой на заявление военно-морских сил (ВМС) КСИР.

Представители Ирана утверждают, что танкер нарушал законы о защите морской среды. В заявлении отдела по связям с общественностью ВМС КСИР говорится, что нефтеналивной танкер под южнокорейским флагом Hankuk Chemi вышел из порта Эль-Джубайль в Саудовской Аравии.

Танкер перевозил 7,2 тыс. тонн нефтехимических материалов. В составе экипажа находятся граждане Южной Кореи, Индонезии, Вьетнама и Мьянмы.

Нефтяной танкер пришвартовался в южном портовом городе Ирана Бендер-Аббас для судебных процедур, которые должны выполнить иранские судебные чиновники, отмечает иранское государственное новостное агентство Irib. Судно задержали по запросу прокуратуры иранской провинции Хормозган, уточняется в сообщении.

Пятый флот ВМС США, базирующийся в Бахрейне, знает об инциденте и следит за ситуацией, сообщила пресс-секретарь Ребекка Ребарич в ответ на запрос Reuters.

Инцидент произошел накануне запланированного визита замминистра иностранных дел Южной Кореи в Тегеран. Во время этого визита стороны планируют обсудить требование Ирана разморозить 7 млрд долларов в южнокорейских банках, замороженных из-за санкций США.

Теги: США, Иран, санкции, Тегеран, судно, танкер, Корпус стражей исламской революции
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