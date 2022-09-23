ВСУ уничтожили за сутки семь российских беспилотников, в том числе иранские Shahed

"Зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожено семь воздушных целей: три БПЛА оперативно-тактического уровня и четыре беспилотника-камикадзе Shahed-136 иранского производства, которые оккупанты маркируют как Герань-2", — говорится в сообщении.

В ВС также сообщили, что за сутки украинская авиация осуществила до 10 групповых авиаударов на разных направлениях. В результате этих действий уничтожено несколько десятков оккупантов, до 20 единиц боевой бронированной техники, взводный опорный пункт и другие цели. Кроме того, поражены до десяти позиций ПВО врага.