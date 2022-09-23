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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ уничтожили за сутки семь российских беспилотников, в том числе иранские Shahed

Воздушные силы сбили беспилотники, которые РФ получила от Ирана
Воздушные силы сбили беспилотники, которые РФ получила от Ирана
Фото: mil.in.ua

Вооруженные силы Украины 22 сентября уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов оккупантов, четыре из них – беспилотники-камикадзе Shahed иранского производства. Об этом сообщило командование Воздушных Сил в Facebook.

"Зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожено семь воздушных целей: три БПЛА оперативно-тактического уровня и четыре беспилотника-камикадзе Shahed-136 иранского производства, которые оккупанты маркируют как Герань-2", — говорится в сообщении.

В ВС также сообщили, что за сутки украинская авиация осуществила до 10 групповых авиаударов на разных направлениях. В результате этих действий уничтожено несколько десятков оккупантов, до 20 единиц боевой бронированной техники, взводный опорный пункт и другие цели. Кроме того, поражены до десяти позиций ПВО врага.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid05VNoJhStBV8saZLExyptDjWGSFwCKqmVT8uk3hMnFyQM4DsLNmdb4zvBduriJ2Hvl

Контекст:

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 23 сентября, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 56 060 российских оккупантов.

Теги: военная техника, беспилотники, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Воздушные силы Украины
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