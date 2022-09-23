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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина оказывает давление на территорию, которую Россия считает важной для своих военных целей – британская разведка

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ВСУ продолжают продвижение на северо-востоке Украины, формируя новые плацдармы
ВСУ продолжают продвижение на северо-востоке Украины, формируя новые плацдармы
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За последние три дня украинские силы захватили плацдармы на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области. Об этом 23 сентября в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Сообщается, что Россия попыталась интегрировать Оскол в консолидированную оборонительную линию после вывода своих войск из Харьковской области ранее в этом месяце.

Британская разведка подтверждает, что южнее, в Донецкой области, продолжаются боевые действия: украинские войска продолжают штурм Лимана к востоку от реки Северский Донец, который оккупанты захватили в мае.

"Ситуация на поле боя остается сложной, но сейчас Украина оказывает давление на территорию, которую Россия считает важной для своих военных целей", – отмечают в минобороны Великобритании.

 

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

Президент Владимир Зеленский 16 сентября заявил, что говорить о завершающей фазе войны еще рано, однако наступление, по словам президента, идет успешно. 18 сентября он сообщил, что сейчас происходит не затишье в контрнаступлении, а подготовка к следующим победам.

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