Украина оказывает давление на территорию, которую Россия считает важной для своих военных целей – британская разведка

Сообщается, что Россия попыталась интегрировать Оскол в консолидированную оборонительную линию после вывода своих войск из Харьковской области ранее в этом месяце.

Британская разведка подтверждает, что южнее, в Донецкой области, продолжаются боевые действия: украинские войска продолжают штурм Лимана к востоку от реки Северский Донец, который оккупанты захватили в мае.

"Ситуация на поле боя остается сложной, но сейчас Украина оказывает давление на территорию, которую Россия считает важной для своих военных целей", – отмечают в минобороны Великобритании.