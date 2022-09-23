Украина оказывает давление на территорию, которую Россия считает важной для своих военных целей – британская разведка

Сообщается, что Россия попыталась интегрировать Оскол в консолидированную оборонительную линию после вывода своих войск из Харьковской области ранее в этом месяце.
Британская разведка подтверждает, что южнее, в Донецкой области, продолжаются боевые действия: украинские войска продолжают штурм Лимана к востоку от реки Северский Донец, который оккупанты захватили в мае.
"Ситуация на поле боя остается сложной, но сейчас Украина оказывает давление на территорию, которую Россия считает важной для своих военных целей", – отмечают в минобороны Великобритании.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 September 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) September 23, 2022
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/KK1twWxR5k
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.
На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".
Президент Владимир Зеленский 16 сентября заявил, что говорить о завершающей фазе войны еще рано, однако наступление, по словам президента, идет успешно. 18 сентября он сообщил, что сейчас происходит не затишье в контрнаступлении, а подготовка к следующим победам.