Россия перебрасывает в Украину средства ПВО из Санкт-Петербурга – СМИ

Опубликованные ним спутниковые снимки показывают, что летом с базы в районе Зеленогорска на Карельском перешейке к северо-западу от Санкт-Петербурга исчезли как мобильные огневые платформы, так и ракеты.
Второй по значимости город РФ окружен защитным кольцом из 14 зенитно-ракетных баз, но сейчас несколько из них пустуют, говорится в сообщении.
"Судя по фотографиям, с четырех зенитных баз техника вывезена", – сказал Yle военный эксперт майор Марко Эклунд.
Он проанализировал снимки, предоставленные изданием, и утверждает, что опустевших баз намного больше. ПВО отправилось, скорее всего, в направлении Украины, пишет Yle.
По словам эксперта, передача оборудования вряд ли значительно ослабила противовоздушную оборону Санкт-Петербурга, потому что вывезенное вооружение довольно устаревшее. Однако, возможно, оно будет использовано во время полномасштабного вторжения в Украину, поскольку РФ не хватает современного высокоточного оружия.
Россия понесла значительные потери в живой силе и технике в Украине, а результаты последнего контрнаступления Украины могут показать, что военные резервы РФ меньше, чем предполагалось. Об этом министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила 16 сентября в интервью Reuters. По ее словам, представление о том, что Россия имеет в своем распоряжении практически неограниченные военные средства, не соответствует действительности. Ламбрехт заявила, что РФ необходимо отремонтировать большое количество техники и набрать достаточное количество нового персонала, что сейчас сложно.
То, что запас ракет в России, которыми она обстреливает украинские города, значительно сократился, подтвердил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев.