Россия перебрасывает в Украину средства ПВО из Санкт-Петербурга – СМИ

Опубликованные ним спутниковые снимки показывают, что летом с базы в районе Зеленогорска на Карельском перешейке к северо-западу от Санкт-Петербурга исчезли как мобильные огневые платформы, так и ракеты.

Второй по значимости город РФ окружен защитным кольцом из 14 зенитно-ракетных баз, но сейчас несколько из них пустуют, говорится в сообщении.

"Судя по фотографиям, с четырех зенитных баз техника вывезена", – сказал Yle военный эксперт майор Марко Эклунд.

Он проанализировал снимки, предоставленные изданием, и утверждает, что опустевших баз намного больше. ПВО отправилось, скорее всего, в направлении Украины, пишет Yle.

По словам эксперта, передача оборудования вряд ли значительно ослабила противовоздушную оборону Санкт-Петербурга, потому что вывезенное вооружение довольно устаревшее. Однако, возможно, оно будет использовано во время полномасштабного вторжения в Украину, поскольку РФ не хватает современного высокоточного оружия.