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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия перебрасывает в Украину средства ПВО из Санкт-Петербурга – СМИ

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Санкт-Петербург второй по величине город РФ
Санкт-Петербург – второй по величине город РФ
Фото: ЕРА

Россия перемещает большое количество зенитных ракет в сторону Украины, в том числе из Санкт-Петербурга, одного из самых важных районов для противовоздушной обороны РФ. Об этом 18 сентября написал финский портал Yle.

Опубликованные ним спутниковые снимки показывают, что летом с базы в районе Зеленогорска на Карельском перешейке к северо-западу от Санкт-Петербурга исчезли как мобильные огневые платформы, так и ракеты.

Второй по значимости город РФ окружен защитным кольцом из 14 зенитно-ракетных баз, но сейчас несколько из них пустуют, говорится в сообщении.

"Судя по фотографиям, с четырех зенитных баз техника вывезена", – сказал Yle военный эксперт майор Марко Эклунд.

Он проанализировал снимки, предоставленные изданием, и утверждает, что опустевших баз намного больше. ПВО отправилось, скорее всего, в направлении Украины, пишет Yle.

По словам эксперта, передача оборудования вряд ли значительно ослабила противовоздушную оборону Санкт-Петербурга, потому что вывезенное вооружение довольно устаревшее. Однако, возможно, оно будет использовано во время полномасштабного вторжения в Украину, поскольку РФ не хватает современного высокоточного оружия.

Контекст:

Россия понесла значительные потери в живой силе и технике в Украине, а результаты последнего контрнаступления Украины могут показать, что военные резервы РФ меньше, чем предполагалось. Об этом министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила 16 сентября в интервью Reuters. По ее словам, представление о том, что Россия имеет в своем распоряжении практически неограниченные военные средства, не соответствует действительности. Ламбрехт заявила, что РФ необходимо отремонтировать большое количество техники и набрать достаточное количество нового персонала, что сейчас сложно.

То, что запас ракет в России, которыми она обстреливает украинские города, значительно сократился, подтвердил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону  главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев.

Теги: Санкт-Петербург, вооружение, ПВО, армия РФ, российская агрессия, война России против Украины, ракеты
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