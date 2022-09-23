РФ атаковала Одессу иранскими дронами-камикадзе, есть погибший. Взрыв на заправке не связан с этим – ОК "Юг" и ОВА

Один такой дрон-камикадзе в небе над Одессой сбили Скриншот: Суспільне Одеса / Telegram

Воздушная тревога в Одессе и области сегодня длилась с 14.30 до 15.18. В это время в областном центре слышали взрывы, спикер Одесской областной государственной военной администрации Сергей Братчук объяснил, что речь о работе ПВО.

СМИ и Telegram-каналы публиковали видео пролета БПЛА над городом.

Как отметил журналист Андрей Цаплиенко, в Одессе устроили "охоту" на беспилотники.

Атака Одессы дронами-камикадзе велась с моря, сообщили в ОК "Юг".

"Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, с пожаром борются спасательные службы. Погиб один гражданский. Один Shahed-136 сбит над морем силами противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

Взрыв на автозаправке, о котором местные СМИ сообщали сегодня во время тревоги, не связан "с тем, что происходило в небе", добавил Братчук в своем обращении, опубликованном в Telegram.