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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ атаковала Одессу иранскими дронами-камикадзе, есть погибший. Взрыв на заправке не связан с этим – ОК "Юг" и ОВА

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Один такой дрон-камикадзе в небе над Одессой сбили
Один такой дрон-камикадзе в небе над Одессой сбили
Скриншот: Суспільне Одеса / Telegram

Российские оккупационные войска днем 23 сентября атаковали Одессу дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136. Об этом информирует оперативное командование "Юг", текст сообщения приводит Telegram-канале горсовета Одессы.

Воздушная тревога в Одессе и области сегодня длилась с 14.30 до 15.18. В это время в областном центре слышали взрывы, спикер Одесской областной государственной военной администрации Сергей Братчук объяснил, что речь о работе ПВО.

СМИ и Telegram-каналы публиковали видео пролета БПЛА над городом. 

Как отметил журналист Андрей Цаплиенко, в Одессе устроили "охоту" на беспилотники. 

Атака Одессы дронами-камикадзе велась с моря, сообщили в ОК "Юг". 

"Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, с пожаром борются спасательные службы. Погиб один гражданский. Один Shahed-136 сбит над морем силами противовоздушной обороны", – говорится в сообщении. 

Взрыв на автозаправке, о котором местные СМИ сообщали сегодня во время тревоги, не связан "с тем, что происходило в небе", добавил Братчук в своем обращении, опубликованном в Telegram. 

Контекст:

Shahed – беспилотники-камикадзе иранского производства. В последние дни оккупанты стали чаще применять их на войне, например вечером 22 сентября в Николаевской области сбили четыре таких дрона

Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщали в Воздушном командовании ВСУ. Иранские беспилотники также эффективно поражаются зенитными пушками. Помимо этого, обезвредить такой дрон можно средствами радиоэлектронной борьбы.

27 августа издание Associated Press, ссылаясь на источники в разведке, сообщило, что Иран поставил России сотни беспилотников, которые она может использовать в войне против Украины. В Белом доме подтвердили факт сделки, а 8 сентября объявили о введении санкций против компании Safiran Airport Services (Тегеран) из-за ее участия в отправке иранских БПЛА в РФ.

13 сентября Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что под Купянском в Харьковской области Вооруженные силы Украины впервые уничтожили, вероятно, один из беспилотных летательных аппаратов, которые Россия закупила в Иране. 14 сентября британская разведка подтвердила, что Россия использует в Украине иранские дроны-камикадзе.

Оккупанты перекрасили закупленные беспилотники в свои цвета и назвали их "Герань-2", рассказал командир артиллерии 92-й механизированной бригады ВСУ полковник Родион Кулагин, он отметил, что эти беспилотники обычно летают парами.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, АЗС, ПВО, беспилотники, Андрей Цаплиенко, взрывы, воздушная тревога, дрон, дроны
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