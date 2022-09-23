Воздушные силы сбили шесть иранских БПЛА, которыми РФ атаковала Одессу и Днепр. А также Су-25 – в Херсонской области

Согласно сообщениям военных, во второй половине дня 23 сентября украинские защитники сбили не менее семи дронов-камикадзе, закупленных РФ у Ирана Фото: Повітряне командування "Схід" / Facebook

"23 сентября во второй половине дня на восточном и южном направлениях российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе Shahed-136 иранского производства. По состоянию на 18.30 шесть дронов-камикадзе сбили зенитные ракетные подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Кроме того, на юге страны зенитчики Воздушных сил уничтожили вражеский штурмовик Су-25! И это мы еще всерьез ничего не начинали", – отметили в командовании.

В Днепропетровской области сбили два дрона, сообщило воздушное командование "Восток".

Видео уничтожения одного из них обнародовало командование ВС ВСУ.

Ролик снимали женщины, за кадром слышно, как они, наблюдая за полетом БПЛА, говорят: "ПВО, ПВО. Давайте-давайте. Нет у нас чем [отбиться]", – а потом дрон сбивают.

"Нечем у нас?!" – "Есть у нас чем!" – отметили в командовании, реагируя на реплики женщин.

Дроны, летевшие на Одессу, сбили над морем, проинформировало оперативное командование "Юг".

"Во время повторной воздушной атаки на Одессу силами противовоздушной обороны над морем уничтожены еще четыре дрона-камикадзе Shahed-136. Тем временем в Бериславском районе Херсонской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбит российский штурмовик Су-25", – говорится в сообщении ОК, опубликованном в Telegram-канале Одесского горсовета.

Видео сбития одного из них обнародовал спикер Одесской областной государственной военной администрации Сергей Братчук.

За несколько часов до этого во время атаки дронов-камикадзе над Одессой сбили один такой БПЛА, еще два разрушили админздание в районе порта, погиб гражданский.