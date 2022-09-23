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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Воздушные силы сбили шесть иранских БПЛА, которыми РФ атаковала Одессу и Днепр. А также Су-25 – в Херсонской области

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Согласно сообщениям военных, во второй половине дня 23 сентября украинские защитники сбили не менее семи дронов-камикадзе, закупленных РФ у Ирана
Согласно сообщениям военных, во второй половине дня 23 сентября украинские защитники сбили не менее семи дронов-камикадзе, закупленных РФ у Ирана
Фото: Повітряне командування "Схід" / Facebook

Во второй половине дня 23 сентября российские оккупационные войска атаковали Украину на восточном и южном направлениях беспилотниками иранского производства Shahed-136, к 18.30 Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили шесть таких БПЛА. Об этом проинформировал пресс-центр командования ВС ВСУ в Facebook.

"23 сентября во второй половине дня на восточном и южном направлениях российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе Shahed-136 иранского производства. По состоянию на 18.30 шесть дронов-камикадзе сбили зенитные ракетные подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Кроме того, на юге страны зенитчики Воздушных сил уничтожили вражеский штурмовик Су-25! И это мы еще всерьез ничего не начинали", – отметили в командовании.  

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid02DmMVGCcCwBwpwA7ZuWQsGKTizFq3TicFseR3cFtUqmDUmzaz4QkBUWEFrCgh88aSl

В Днепропетровской области сбили два дрона, сообщило воздушное командование "Восток". 

Видео уничтожения одного из них обнародовало командование ВС ВСУ. 

Ролик снимали женщины, за кадром слышно, как они, наблюдая за полетом БПЛА, говорят: "ПВО, ПВО. Давайте-давайте. Нет у нас чем [отбиться]", – а потом дрон сбивают. 

"Нечем у нас?!" – "Есть у нас чем!" – отметили в командовании, реагируя на реплики женщин. 

https://www.facebook.com/kpszsu/videos/497222061905490/

Дроны, летевшие на Одессу, сбили над морем, проинформировало оперативное командование "Юг". 

"Во время повторной воздушной атаки на Одессу силами противовоздушной обороны над морем уничтожены еще четыре дрона-камикадзе Shahed-136. Тем временем в Бериславском районе Херсонской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбит российский штурмовик Су-25", – говорится в сообщении ОК, опубликованном в Telegram-канале Одесского горсовета. 

Видео сбития одного из них обнародовал спикер Одесской областной государственной военной администрации Сергей Братчук. 

За несколько часов до этого во время атаки дронов-камикадзе над Одессой сбили один такой БПЛА, еще два разрушили админздание в районе порта, погиб гражданский.

Контекст:

Shahed – беспилотники-камикадзе иранского производства. В последние дни оккупанты стали чаще применять их на войне, например вечером 22 сентября в Николаевской области сбили четыре таких дрона

Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщали в Воздушном командовании ВСУ. Иранские беспилотники также эффективно поражаются зенитными пушками. Помимо этого, обезвредить такой дрон можно средствами радиоэлектронной борьбы.

27 августа издание Associated Press, ссылаясь на источники в разведке, сообщило, что Иран поставил России сотни беспилотников, которые она может использовать в войне против Украины. В Белом доме подтвердили факт сделки, а 8 сентября объявили о введении санкций против компании Safiran Airport Services (Тегеран) из-за ее участия в отправке иранских БПЛА в РФ.

13 сентября Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что под Купянском в Харьковской области Вооруженные силы Украины впервые уничтожили, вероятно, один из беспилотных летательных аппаратов, которые Россия закупила в Иране. 14 сентября британская разведка подтвердила, что Россия использует в Украине иранские дроны-камикадзе.

Оккупанты перекрасили закупленные беспилотники в свои цвета и назвали их "Герань-2", рассказал командир артиллерии 92-й механизированной бригады ВСУ полковник Родион Кулагин, он отметил, что эти беспилотники обычно летают парами.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Иран, Одесса, самолет, Херсонская область, Днепр, ПВО, беспилотники, ВСУ, российские оккупанты, Сергей Братчук, дрон, дроны
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