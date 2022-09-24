Оккупанты 23 сентября нанесли по территории Украины пять ракетных и 14 авиаударов – Генштаб ВСУ

Также оккупанты совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
"От огневого воздействия врага пострадали более 60 населенных пунктов. В частности, Печенеги, Яцковка, Яровая, Марьинка, Красногоровка, Белогорка, Миролюбовка, Николаев, Сухой Пруд, Новая Григорьевка, Южное, Малые Щербаки, Григорьевка, Северное, Щербаки, Очаков, Соленое, Орехов и Архангельское", – говорится в сообщении.
Кроме этого, войска РФ стреляли из танков, минометов и артиллерии в районах населенных пунктов на Северском, Слобожанском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Южнобугском направлениях.
"За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Каменка, Авдеевка и Опытное", – сообщили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.