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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 23 сентября нанесли по территории Украины пять ракетных и 14 авиаударов – Генштаб ВСУ

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Оккупанты продолжают наносить ракетные удары по территории Украины
Оккупанты продолжают наносить ракетные удары по территории Украины
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Российские войска 23 сентября нанесли по территории Украины пять ракетных и 14 авиаударов. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook 24 сентября.

Также оккупанты совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. 

"От огневого воздействия врага пострадали более 60 населенных пунктов. В частности, Печенеги, Яцковка, Яровая, Марьинка, Красногоровка, Белогорка, Миролюбовка, Николаев, Сухой Пруд, Новая Григорьевка, Южное, Малые Щербаки, Григорьевка, Северное, Щербаки, Очаков, Соленое, Орехов и Архангельское", – говорится в сообщении.

Кроме этого, войска РФ стреляли из танков, минометов и артиллерии в районах населенных пунктов на Северском, Слобожанском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Южнобугском направлениях.

"За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Каменка, Авдеевка и Опытное", – сообщили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, РСЗО, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты
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