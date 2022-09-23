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В США тоже есть кнопки для запуска ядерного оружия – Дуда о шантаже России

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Дуда: Если Россия применит ядерное оружие, она прекратит свое существование для мира
Дуда: Если Россия применит ядерное оружие, она прекратит свое существование для мира
Фото: EPA

Если президент России Владимир Путин решится применить ядерное оружие, Россия окажется за гранью цивилизованного, демократического и честного мирового сообщества. Об этом 22 сентября заявил президент Польши Анджей Дуда на брифинге в Нью-Йорке, пишет Polsatnews.

Он отметил, если РФ пойдет на такой шаг, она как будто бы "перестанет существовать в мировом сообществе". Дуда подчеркнул, что США "очень серьезно" относятся к ядерным угрозам со стороны России и у них тоже есть "кнопки, запускающие ядерные ракеты".

Президент Польши заявил, что если Россия нарушит все табу и в отношении государства, не обладающего ядерным оружием, и которое защищает свою территорию обычным оружием, то она "может ожидать ответа". Даже если нанесет тактический удар, добавил он.

Контекст:

21 сентября Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие. Он сказал, что при угрозе территориальной целостности России она готова использовать все имеющиеся у нее средства защиты. По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ.

Говоря о возможности ядерного удара, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.

Главное управление разведки Минобороны Украины не исключает применение Россией ядерного оружия. В ведомстве подчеркивают, что такие действия смогут иметь последствия и для других стран.

Теги: Владимир Путин, оружие, ядерное оружие, Нью-Йорк, угрозы, шантаж, российская агрессия, Анджей Дуда, война России против Украины, ракеты, брифинг
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