В США тоже есть кнопки для запуска ядерного оружия – Дуда о шантаже России

Он отметил, если РФ пойдет на такой шаг, она как будто бы "перестанет существовать в мировом сообществе". Дуда подчеркнул, что США "очень серьезно" относятся к ядерным угрозам со стороны России и у них тоже есть "кнопки, запускающие ядерные ракеты".
Президент Польши заявил, что если Россия нарушит все табу и в отношении государства, не обладающего ядерным оружием, и которое защищает свою территорию обычным оружием, то она "может ожидать ответа". Даже если нанесет тактический удар, добавил он.
21 сентября Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие. Он сказал, что при угрозе территориальной целостности России она готова использовать все имеющиеся у нее средства защиты. По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ.
Говоря о возможности ядерного удара, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.
Главное управление разведки Минобороны Украины не исключает применение Россией ядерного оружия. В ведомстве подчеркивают, что такие действия смогут иметь последствия и для других стран.