В США тоже есть кнопки для запуска ядерного оружия – Дуда о шантаже России

Дуда: Если Россия применит ядерное оружие, она прекратит свое существование для мира Фото: EPA

Он отметил, если РФ пойдет на такой шаг, она как будто бы "перестанет существовать в мировом сообществе". Дуда подчеркнул, что США "очень серьезно" относятся к ядерным угрозам со стороны России и у них тоже есть "кнопки, запускающие ядерные ракеты".

Президент Польши заявил, что если Россия нарушит все табу и в отношении государства, не обладающего ядерным оружием, и которое защищает свою территорию обычным оружием, то она "может ожидать ответа". Даже если нанесет тактический удар, добавил он.

