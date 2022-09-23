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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате ночного ракетного удара россиян по Запорожью повреждены жилые дома, автостоянка, автомойка

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Повреждены около 70 машин, пишут запорожские СМИ
Повреждены около 70 машин, пишут запорожские СМИ
Фото: 061.ua

В результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами по Запорожью ночью 23 сентября, повреждения получили 19 домов, большинство из которых многоэтажные. Об этом сообщил в Telegram и.о. мэра города Анатолий Куртев.

"На сейчас известно о 10 многоэтажках, девяти домах частного сектора и еще одном объекте гражданской инфраструктуры, которые получили повреждения от вражеской атаки. В многоэтажках повреждены окна, в частных домах – кровли", – написал он.

И.о. мэра подчеркнул, что коммунальные службы уже занимаются ликвидацией последствий.

Издание 061.ua сообщает, что оккупанты полностью разрушили автомойку и нанесли удар по автостоянке, в результате чего повреждения получили около 70 машин.

По данным обладминистрации, в результате обстрела Запорожья пострадали три человека.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской областиОбластной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

Так, ночью и утром 19 сентября оккупанты нанесли два ракетных удара по Запорожью ракетами комплекса С-300. В ночь на 21 сентября ракетному удару российских войск подвергся очередной объект инфраструктуры в областном центре. Вечером 22 сентября оккупанты выпустили по Запорожью около 10 ракет

По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Запорожье, война, оккупация, нападение, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, инфраструктура, российские оккупанты, россияне, Анатолий Куртев
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