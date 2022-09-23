В результате ночного ракетного удара россиян по Запорожью повреждены жилые дома, автостоянка, автомойка

"На сейчас известно о 10 многоэтажках, девяти домах частного сектора и еще одном объекте гражданской инфраструктуры, которые получили повреждения от вражеской атаки. В многоэтажках повреждены окна, в частных домах – кровли", – написал он.

И.о. мэра подчеркнул, что коммунальные службы уже занимаются ликвидацией последствий.

Издание 061.ua сообщает, что оккупанты полностью разрушили автомойку и нанесли удар по автостоянке, в результате чего повреждения получили около 70 машин.

По данным обладминистрации, в результате обстрела Запорожья пострадали три человека.

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