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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Трагическое начало дня". Оккупанты утром обстреляли Марганец, два человека погибли, девять получили ранения

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Троих пострадавших спасатели достали из-под завалов дома
Троих пострадавших спасатели достали из-под завалов дома
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты утром 23 сентября обстреляли Марганец Днепропетровской области. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Трагическое начало дня с обстрелами и погибшими. Россияне в очередной раз накрыли огнем Никопольский район. Утром ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никополю и Марганцу. Направили на мирные города около 30 снарядов", – написал Резниченко.

По его данным, в Марганце погибли два человека – мужчина и женщина. По предварительной информации, еще девять мирных жителей ранены. Троих из них спасатели достали из-под завалов.

"В городе произошло возгорание дома. Пожарные пламя уже погасили. Российские снаряды восемь домов повредили, один – разрушили", – отметил глава ОВА.

В результате обстрела без света остались 2200 семей. Аварийные бригады электриков уже занимаются ремонтом линий.

В Никополе повреждено около 10 домов. На месте обстрелов работают спасатели и полиция. Масштабы разрушений уточняются.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Район регулярно подвергается ударам со стороны российских захватчиков. Никополь расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Город находится под постоянными обстрелами РФ.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, Марганец, российские оккупанты
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