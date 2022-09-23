"Трагическое начало дня". Оккупанты утром обстреляли Марганец, два человека погибли, девять получили ранения

"Трагическое начало дня с обстрелами и погибшими. Россияне в очередной раз накрыли огнем Никопольский район. Утром ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никополю и Марганцу. Направили на мирные города около 30 снарядов", – написал Резниченко.
По его данным, в Марганце погибли два человека – мужчина и женщина. По предварительной информации, еще девять мирных жителей ранены. Троих из них спасатели достали из-под завалов.
"В городе произошло возгорание дома. Пожарные пламя уже погасили. Российские снаряды восемь домов повредили, один – разрушили", – отметил глава ОВА.
В результате обстрела без света остались 2200 семей. Аварийные бригады электриков уже занимаются ремонтом линий.
В Никополе повреждено около 10 домов. На месте обстрелов работают спасатели и полиция. Масштабы разрушений уточняются.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Район регулярно подвергается ударам со стороны российских захватчиков. Никополь расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Город находится под постоянными обстрелами РФ.