"Трагическое начало дня". Оккупанты утром обстреляли Марганец, два человека погибли, девять получили ранения

"Трагическое начало дня с обстрелами и погибшими. Россияне в очередной раз накрыли огнем Никопольский район. Утром ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никополю и Марганцу. Направили на мирные города около 30 снарядов", – написал Резниченко.

По его данным, в Марганце погибли два человека – мужчина и женщина. По предварительной информации, еще девять мирных жителей ранены. Троих из них спасатели достали из-под завалов.

"В городе произошло возгорание дома. Пожарные пламя уже погасили. Российские снаряды восемь домов повредили, один – разрушили", – отметил глава ОВА.

В результате обстрела без света остались 2200 семей. Аварийные бригады электриков уже занимаются ремонтом линий.

В Никополе повреждено около 10 домов. На месте обстрелов работают спасатели и полиция. Масштабы разрушений уточняются.

Война России против Украины. Главное (обновляется)