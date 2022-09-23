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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Пострадали три человека, повреждена инфраструктура города и жилые дома

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Пострадавших в результате обстрелов госпитализировали с легкими травмами
Пострадавших в результате обстрелов госпитализировали с легкими травмами
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал

Российские оккупанты минувшей ночью нанесли ракетный удар по Запорожью. Об этом 23 сентября в Telegram сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

В городе разрушен объект гражданской инфраструктуры, повреждены дома и автомобили.

На данный момент известно о трех пострадавших. Их госпитализировали с легкими травмами.

Помимо этого, одна из ракет попала в здание рядом с городом в Запорожском районе. Там обошлось без пострадавших.

"На месте происшествия работают соответствующие службы", – написал Старух.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

Так, ночью и утром 19 сентября оккупанты нанесли два ракетных удара по Запорожью ракетами комплекса С-300. В ночь на 21 сентября ракетному удару российских войск подвергся очередной объект инфраструктуры в областном центре. Вечером 22 сентября оккупанты выпустили по Запорожью около 10 ракет

По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Александр Старух, российские оккупанты
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