Войска РФ ночью обстреляли Запорожье. Один человек погиб, семь ранены – глава ОВА

"Враг совершил ракетную атаку на Запорожье. Известно не менее пяти прилетов по городу. Поражены объекты инфраструктуры", – написал он.

Позже Старух сообщил о погибшей и пострадавших.

"Одна вражеская ракета попала в жилой сектор областного центра и вызвала пожар в многоэтажном доме. К сожалению, один человек погиб, семь ранены. Им оказана медицинская помощь. Выражаем соболезнование семье погибшей!" – написал глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

Так, ночью и утром 19 сентября оккупанты нанесли два ракетных удара по Запорожью ракетами комплекса С-300. В ночь на 21 сентября ракетному удару российских войск подвергся очередной объект инфраструктуры в областном центре. Вечером 22 сентября оккупанты выпустили по Запорожью около 10 ракет.

По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.