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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Посол США в Украине о "референдумах" оккупантов: Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон и Крым – это Украина

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Бринк отметила, что захваченные Россией территории - это Украина
Бринк отметила, что захваченные Россией территории - это Украина
Фото: Ambassador Bridget A. Brink / Twitter

Посол США в Украине Бриджит Бринк подчеркнула 23 сентября в Twitter, что "референдумы", которые российские оккупанты пытаются устраивать на захваченных ими украинских территориях – это фикция.

"Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон и Крым – это Украина. Никакие фиктивные "референдумы" этого не изменят", – написала американский дипломат.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты объявляли о проведении с 23-го по 27 сентября на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины псевдореферендумов о присоединении регионов к России.

Людей принуждают принимать участие в "референдуме" силой, рассказал советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко. По его словам, избирательные участки расположены в магазинах и кафе, однако они практически пустые. Для голосования нет никаких кабинок.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что тех, кто "проголосовал" против "присоединения к России", записывают в "какой-то отдельный блокнот". А на голосование можно приходить даже без паспорта. 

Украина и международное сообщество предупредили, что не признают результатов этого незаконного "голосования" и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.

По данным "Медузы", оккупанты объявят, что 90% людей проголосовали за "присоединение" к РФ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, США, Крым, Луганск, Запорожье, Херсон, референдум, война, посол США, голосование, война России против Украины, дипломаты, посол, Бриджит Бринк, российские оккупанты
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