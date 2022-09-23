Посол США в Украине о "референдумах" оккупантов: Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон и Крым – это Украина

"Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон и Крым – это Украина. Никакие фиктивные "референдумы" этого не изменят", – написала американский дипломат.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты объявляли о проведении с 23-го по 27 сентября на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины псевдореферендумов о присоединении регионов к России.

Людей принуждают принимать участие в "референдуме" силой, рассказал советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко. По его словам, избирательные участки расположены в магазинах и кафе, однако они практически пустые. Для голосования нет никаких кабинок.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что тех, кто "проголосовал" против "присоединения к России", записывают в "какой-то отдельный блокнот". А на голосование можно приходить даже без паспорта.

Украина и международное сообщество предупредили, что не признают результатов этого незаконного "голосования" и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.

По данным "Медузы", оккупанты объявят, что 90% людей проголосовали за "присоединение" к РФ.