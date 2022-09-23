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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Путин знает, если "референдумы" состоятся – никакого диалога не будет, мы закончим все дипломатические усилия

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Путин потерял понимание, "где справа, где слева", считает Зеленский (на фото)
Путин потерял понимание, "где справа, где слева", считает Зеленский (на фото)
Фото: president.gov.ua

Президент России Владимир Путин непредсказуем, заявил 23 сентября в интервью французской медиагруппе Ouest-France президент Украины Владимир Зеленский.

"Никто не знает, что завтра может сделать Путин. Вчера он сказал, что он за дипломатическое решение войны, а сегодня он начинает мобилизацию (я условно говорю "сегодня"). [...] А завтра он скажет: "Я хочу диалога, президент Зеленский не хочет", – объяснил он.

Президент Украины предположил, что Путин "потерял понимание, что это, где справа, где слева".

"Завтра он может сказать, что будут "референдумы", хотя знает, что если будут эти "референдумы", – никакого диалога не может быть, и мы закончим все возможные будущие дипломатические усилия", – подчеркнул Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

В интервью CNN, которое вышло 11 сентября, Зеленский заявил, что сейчас не видит возможностей для переговоров с Путиным.

В этот же день министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что условия, при которых Украина будет согласна начать переговоры с Россией, изменились – Киев теперь не рассматривает возможности переговоров, если войска РФ будут отведены только на позиции до 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение. Речь идет о международно признанных границах Украины по состоянию на 1991 год.

21 сентября Зеленский сообщил, что с мая 2019 года по февраль 2022-го Украина провела с РФ 88 раундов переговоров, но это не смогло сдержать Россию от полномасштабного вторжения в Украину.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация и денацификация".

По данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг оккупантам не удался.

21 сентября глава Кремля объявил частичную мобилизацию. Он сообщил, что уже подписал соответствующий указ и его реализация начинается в этот же день.

Российские оккупанты объявляли о проведении с 23-го по 27 сентября на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины псевдореферендумов о присоединении регионов к России.

Людей принуждают принимать участие в "референдуме" силой, рассказал советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко. По его словам, избирательные участки расположены в магазинах и кафе, однако они практически пустые. Для голосования нет никаких кабинок.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что тех, кто "проголосовал" против "присоединения к России", записывают в "какой-то отдельный блокнот". А на голосование можно приходить даже без паспорта. 

Украина и международное сообщество предупредили, что не признают результатов этого незаконного "голосования" и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.

Путин заявлял, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.

По данным "Медузы", оккупанты объявят, что 90% людей проголосовали за "присоединение" к РФ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, референдум, война, переговоры, мобилизация, оборона, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, дипломаты, президент
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