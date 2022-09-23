Пугачев: Путин по сути объявил о третьей мировой войне

"Помните, я говорил: если крысу загнать в угол, она кусается? Вот, собственно, эта крыса – это он. И он находится в такой ситуации. Но надо понимать, что на этом корабле он не один. И вот эти его истории про ядерное оружие – это, как всегда, блеф... Он сам понимает, что это блеф, потому что когда человек говорит: "Имейте в виду, это не блеф"...", – сказал Пугачев.

Заявление о ядерной войне он назвал "мюнхенской речью из погреба по Skype". По мнению Пугачева, это месседж НАТО и всем остальным: "Слушайте, мы в тупике. Давайте что-то делать, а то мы сейчас ядреную бомбу бросим". Он считает, что это просто слова, но последствие таких слов "колоссальные", заявил Пугачев.

"С момента выхода в эфир это уже война не только с Украиной, но и с НАТО и цивилизованным миром. Он, по сути, объявил о третьей мировой войне. И не важно, когда будет референдум. Не важно, как он будет называть территории. Запад уже сказал: "Мы этого не признаем". И было бы странно, если бы кто-то признал. Бред какой-то", – отметил он.

По мнению Пугачева, Путин "выстрелил свой последний холостой патрон". По мнению Пугачева, заявления российского президента – это крик о помощи. Он считает, что на Западе его люди пытаются проводить переговоры.

"Думаю, что это примерно выглядит так: "Жару недостаточно. Передайте шефу, что войны с Украиной в Херсоне недостаточно, чтобы начать переговоры в Вашингтоне. Надо поддать чуть-чуть. Пару маловато", –резюмировал Пугачев.

Миллиардер, бывший друг Путина Пугачев: Мы как-то с Путиным на кухне выпивали. Расходимся, а Людмила рыдает: "Нельзя ему пить! Он садист! Выпьет – начинает на мне приемы дзюдо показывать. Я потом неделю в синяках". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube